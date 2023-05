Luisana Lopilato reveló que le pasó para alejarse abruptamente de las redes

Llamó la atención a los millones de seguidores que tiene, su repentina ausencia en las redes, por lo cual, ahora en una historia de la red social Instagram, Luisana publicó una foto en la la cocina de su casa con ropa deportiva, y escribió: “Perdón que no estoy tan activa acá estos últimos días. Fue un comienzo de año muy intenso y hermoso y volver a casa y a la rutina en Vancouver fue un poco caótico al principio, las madres entenderán”.

Luego, siguió: “Organizar el colegio, deportes, actividades, cursos, entrenamiento… pero obvio, no me quejo”, y finalmente comentó: “Feliz de estar de vuelta y más tiempo con mis hijos. Ya me voy a acomodar y compartirles más”.

Esto se debió a que luego de instalarse por varios meses en su país natal para protagonizar el éxito teatral de la reconocida ficción televisiva, la reconocida actriz volvió a su casa en Canadá para retomar su ritmo de vida habitual.

Por otra parte, la blonda actriz también dio la buena nueva de contar que se está preparando muy nerviosa e ilusionada para un proyecto nuevo, pero no dio más pistas al respecto e invitó a sus seguidores a arriesgar de qué podía tratarse.