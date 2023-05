Luisana Lopilato reveló cuál será su nuevo proyecto laboral: «No veo la hora de empezar»

Luisana Lopilato la rompió este verano en el Teatro Gran Rex junto al elenco de Casados con Hijos. Al finalizar la temporada volvió a Vancouver junto a su familia para retomar el año escolar de los menores y para que Michael Bubble continúe con su carrera artística. Sin embargo, su país se niega a dejar ir su talento y a la distancia recibió propuestas laborales: «Trabajando en un proyecto que me tiene muy entusiasmada. Bueno… hoy les puedo adelantar un poco más de qué se trata y me pone muy feliz! Con guión en mano y al lado de este director brillante les cuento que… voy a estar filmando una nueva película!» escribió en su cuenta oficial de Instagram. Acompañó la noticia con una imagen junto al director y guionista Gabriel Nesci. «Se trata de uno de los proyectos más ambiciosos que elegí hacer y estoy ensayando todos los días para dar lo mejor de mi. Me tiene muy muy emocionada!!» agregó. «No veo la hora de empezar!!! Gran elenco y gran director. Gracias Gabriel por venir hasta Vancouver y recorrer este camino juntos!» expresó, generando gran expectativa y finalizó: «Más adelante les cuento más de qué va la peli».