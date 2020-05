Luisana Lopilato en “Intrusos”: “Si querían lastimarme lo lograron”

La actriz de “Casados con hijos” habló desde Canadá con el ciclo “Intrusos” y no evadió el conflicto que se armó con los vivos realizados en Instagram junto a Michael Bublé.

Sobre el comienzo de la nota, la actriz se refirió a la vuelta de la sitcom al teatro que iba a estrenarse en junio y ahora pasó para enero de 2021.

“No sé cómo fue, solamente hablé con Javier Furgang (representante) que hizo la negociación. Con mi hermano trabajamos medio en equipo. No sé mucho, de mi parte fue difícil a decisión porque tengo que organizarme con mis hijos, vivo en Canadá, por lo general trabajo unos meses en Argentina, esta vez elegí hacer el teatro y no el cine”, dijo sobre la negociación.

Y enfatizó sobre la salida del elenco de Érica Rivas, quien personifica a María Elena: “La verdad que me dio lástima, no quiero entrar en detalles ni hablar de más. Los que tienen que hablar son los productores. Tenemos muchas ganas de volver con Casados. Me divierte mucho. Estoy con muchas ganas, me dio lástima esto de la pandemia, yo ya tenía organizado para irme ahora en mayo, quería estar en Argentina”.

Sobre el humor de la sitcom, Luisana aclaró: “Te soy sincera. Tanto ni Flor ni yo vamos a hacer algo que no nos sintamos cómodas. Vamos a hacer Casados con hijos. Nos vamos a reír de eso. Yo no tengo los guiones todavía. Pero si hay algo que no nos gusta lo vamos a plantear. A Érica le tengo mucho aprecio. No quiero hablar de sus arreglo. Me metí más con mi hermano, con la única persona que hablé durante el proceso de la decisión lo hablé con él, ni con Guillermo ni con Florencia. Estar lejos te corta esos vínculos”.

Recordemos que Luisana y Michael Bublé realizaban vivos en Instagram para entretener a sus seguidores. Algunas actitudes del cantante alertaron a algunos seguidores que empezaron a editar videos sobre una posible violencia.

Al respecto, Lopilato dijo: “No le quiero dar tanta importancia a este tema. Son acusaciones de personas que no me conocen, no conocen ni a mi entorno ni a mi familia. Michael es un hombre, una gran persona, un caballero, y está siempre pendiente de hacerme feliz a mí. Nosotros sufrimos mucho como familia para darle tiempo a estas cosas. No hay espacio más que para el amor. Sentí mucho dolor. Si ellos querían lastimarme lo lograron. Sentí porque saliendo a explicar y decir mi verdad a muchos no les alcanzaron. Cuando hablo de muchos hablo de los medios también que siguieron a alimentar cosas sabiendo que no es verdad. Conocen mi familia y de dónde vengo. Me lastimó. Y así como te digo eso te digo que recibí mucho amor de la gente. Siento miedo de la cantidad de gente que me mandó fotos con armas diciéndome que lo iban a matar. Yo tontita no soy, no permitiría una cosa así. Y sé dónde tendría que ir”.

