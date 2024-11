Luis Ventura filoso contra L-gante por su sorpresiva actitud: los detalles

El artista L-gante se negó a darle una nota a Luis Ventura en la previa de su show en el Gran Rex, al que asistió su actual pareja Wanda Nara. Esa sorpresiva actitud enojó al periodista que lejos de olvidarlo, comentó la secuencia en el programa A la tarde.

“Todos saben en qué lugar me puse, con respecto a todo lo que ha sido la carrera de L-Gante y todos saben lo que yo quiero a Wanda. Yo no me meto ni con sus dientes, ni con nada que tenga que ver lo ofensivo”, dijo.

“El señor L-Gante me plantó una nota pocas horas antes de salir al aire, después de haberla promocionado toda la semana. Yo me planté por mis compañeros, por mi producción. Lo único que a mí me quedaron ganas, si no lo hice por producción, de mandarlo al cara…”, expresó.

Asimismo, Ventura se mostró muy ofendido por el grito del músico “aguante (Jorge) Rial” que se escuchó en la entrevista, antes de negarse a hablar con Luis: “Además, invocó una persona que sabe que está enfrentado conmigo”.