Luis Sevenie, le recordó a los “K” del distrito cuando le dedicaban pancartas por la suspensión del tren.

(Por Ciudad Noticias): En el año 2016, cuando por ese entonces el presidente era Mauricio Macri y la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, se decidió durante esa gestión, la parada del tren pasajeros en Saavedra.

Durante más de un mes, la militancia kirchnerista del distrito de Saavedra junto a un grupo reducido de vecinos, se manifestaban por plazos de 30 minutos generando que el transporte cumpliera llegar a horario a cada estación.

En aquel momento, uno de los que fogoneaba para enardecer a los que reclamaban, imponía que había que hacer pancartas contra la figura del ex concejal de Cambiemos Luis María Sevenie. Quien estaba a cargo de esa opereta, era nada más ni nada menos que Luis Gribaldo. Quien comenzó coqueteando con el ex intendente Hugo Corvatta, al no llegar a un cargo que le habían prometido, se pasó al Frente Renovador, logro una banca y a las elecciones siguientes, vendió sus “principios” para ir todos juntos y hacerse de la delegación local, cosa que luego se vio reflejado.

Anoche, desde éste diario online, dimos a conocer que el servicio de pasajeros que une Constitución- Bahía Blanca, fue suspendido hasta previo aviso. Tal es así que desde la empresa no emitieron comunicado alguno y la gente tenía pasajes comprados y se enteraron por nuestro artículo.

“A ver dónde está el kirchnerismo que en 2016 por esta misma causa se movilizaban y condenaban a Macri y Vidal…En ese momento fui concejal de Cambiemos y recuerdo también los carteles alusivos con mi nombre frente a la estación en Saavedra”, escribió el ex concejal dando entender que en ese momento todo era con un trasfondo político y hoy esos mismo, no han salido a reclamar y ni a manifestarse por redes sociales.