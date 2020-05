Luis Novaresio; “Yo tuve una fantasía con la señora Carmen Barbieri”

Luis Novaresio visitó este sábado el programa conducido por Andy Kusnetzoff, PH Podemos Hablar, y en la sección “Punto de encuentro” donde las figuras responden las preguntas más íntimas, el periodista hizo una revelación más que subida de tono.

La pregunta era algo picante: ¿tuvieron fantasías con algún famoso?. Luis Novaresio no dudo un segundo y mirando a Carmen Barbieri, también invitada a ese programa, dijo: “Lo voy a decir, no hace mucho tiempo cuando conduje Debo decir, yo no la conocía mucho a Carmen e hicimos un programa muy divertido”.

“Y yo tuve una fantasía con la señora Carmen Barbieri”, reveló el periodista ante la atenta mirada de la vedette. “A ver, estamos en el tren de la fantasía. Absolutamente te digo que claro que soy gay, me gustan los varones, pero cuando ella vino al programa se entregó”.

Carmen no se quedó callada y le respondió a Luis Novaresio de forma picara: “Vos me diste una ternura, un amor, ¿vos tuviste esa noche un sueño erótico conmigo?”.

“Él me miró, muy especial tu mirada y yo me di cuenta, tengo ganas de darte un abrazo, un beso, porque te quiero y te admiro. Yo sentí que en el programa me amó, él me gusta muchísimo, me parece un lindo hombre”, continuó Carmen Barbieri.

Recientemente, Luis Novaresio había hablado sobre su sexualidad: “Cuando uno tiene cierto grado de notoriedad, como tengo yo, uno tiene cierta responsabilidad social respecto de los hechos que son discriminados. Nuestro país sigue siendo homofóbico, nuestro país todavía discrimina a las personas gay, trans y demás. Tomé nota que mi exteriorización sobre el tema generó mucha empatía en mucha gente, mucho acompañamiento”.