Luis Novaresio le dedicó un poema a Braulio por su primer aniversario de casados

El 15 de julio de 2021 Luis Novaresio y Braulio Bauab se casaron por civil y esta mañana el periodista compartió en sus redes sociales un poema romántico donde reflexiona sobre su historia de amor.

En el emotivo texto que compartió Novaresio en su cuenta de Intagram, habló de su unión, los deseos y entre otras cosas, escribió: “El amor es, creo, con un par. El que vale, al reconocer en el otro como un par. Un colega existencial en el que se descansa la angustia de esa misma existencia, aunque sea por un rato”.

Por otro lado, remarcó la importancia de su esposo en su vida: “El amor es muy cristalino, creo, en momentos inesperados. Me despierto en medio de la noche con el mismo temor que tenía cuando niño. El miedo a no volver a dormir más. Y ese miedo lo tránsito hoy, con amor, aferrándome la mano de quien duerme a mi lado anunciándome que aunque no vuelva a dormir más, ese amor estará allí, a mi lado.”

“El amor es burlarse, creo, de esa institución que pretende enjaularlo rescatando ese espacio encerrado por la comodidad de los tiempos, con fiesta y celebración, para expandirlo hacia un infinito que solo uno y su par deciden. El amor, estoy hoy seguro, sos vos. A un año porque valen el deseo de cientos de miles, hoy y solo hoy, pero en el inasible futuro también como hoy. Y eso no lo creo. Lo sé”, afirmó en sus redes el periodista y compartió una postal abrazado junto a su marido