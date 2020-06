Luis Bremer contó detalles sobre el femicidio de su madre y reflexionó sobre violencia de género.

Luis Bremer compartió en La noche de Mirtha el relato de la noche de la muerte de su madre, una reflexión sobre la violencia de género y le habló a todos los hijos de madres asesinadas que pasan o pasaron por una situación similar.

”Cuando golpean a una mujer no es una causa privada, si vos no te metés sos cómplice. Mi vieja denunció que la amenazaban y le dijeron: ‘señora, hasta que no haya sangre no podemos hacer nada”’, relató Bremer.

”Y hubo sangre, y la mataron y no hicieron nada”, completó. ”Yo me recibí de locutor en el año 95 y esa noche mi madre fue asesinada por quien había sido su pareja”, recordó. No obstante, Luis Bremer no quiso ahondar mucho en el día del femicidio.

Sin embargo, señaló que el femicida estaba disfrazado al momento de efectuar el crimen y que tenía un bolso donde también tenía papeles que decían que ”tenía la intención de matarme a mi”, narró.

”Fue un 18 de diciembre del 95, cuando me recibí. Yo volvía del teatro Cervantes, donde me entregaron el título”, recordó. Pero luego, mirando a cámara le habló a todos aquellos hijos de madres asesinadas que pasaron o están pasando una situación similar.

”Si una familiar sufrió femicidio no te quedes solo, no te aísles, tiene que haber una contención para los familiares de mujeres asesinadas”, indicó Luis Bremer y resaltó la importancia de que exista un acompañamiento terapéutico real.

”Mi vieja era una mujer de 60 años, brillante, gallega, luminosa. divertida, una mujer felíz y tenía mucho más que contar de su vida que un sangriento final”, completó.