Luis Brandoni sobre su salud: «Me vi un poco perdido y desorientado»

Luis Brandoni habló de su salud tras recibir el alta médica, luego de que ayer quedara internado de urgencia en el hospital Privado de Comunidad Mar del Plata, tras levantar 39° de temperatura. El actor de 81 años se encuentra en dicha ciudad realizando la obra «El acompañamiento» en el Teatro Bristol y llevó tranquilidad a sus seguidores y amigos.

Tras realizarse los estudios correspondiente, Brandoni recibió el alta médica durante esta mañana y en diálogo con Juan Etchegoyen habló de su salud y fue el periodista quien explicó que el actor afirmó: «Han difundido cosas que no son ciertas. Me vi un poco perdido y desorientado. Tuve una mala reacción por la vacuna. Me internaron porque había peligro de un ACV. Acaban de darme el alta».

Etchegoyen agregó: «Además, me contó que todo empezó en la vía pública cuando una pareja que lo reconoció, vio que estaba mal,y rápidamente se comunicaron con Carlos Rottemberg para avisarle». Luego fue desde la cuenta del Multiteatro Comafi, donde se informó la suspensión de la función de anoche.

«Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni la función de “El acompañamiento” de esta noche se encuentra suspendida. Las entradas se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas. Teatro Bristol, Mar del Plata», se escribió a través de Twitter.

Según trascendió, el lunes Brandoni recibió la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, y horas después de la descompensación fue Carlos Rottemberg quien habló con Teleshow y explicó: «Tuvo temperatura y un momento de confusión que derivó en trasladarlo al hospital donde se le hicieron varios estudios. Los mismos continuarán este miércoles por la mañana y por ahora hay que esperar los resultados para ver cómo está de salud”