Luego de la desmentida del político, Latorre asegura que Moritán le fue infiel tres veces a Pampita

La relación entre Roberto García Moritán y Carolina “Pampita” Ardohain pende de un hilo con las especulaciones sobre una aparente infidelidad por parte de él.

En ese marco, Yanina Latorre reveló tres infidelidades del empresario hacia la modelo y desató un escándalo porque no sabe si la protagonista está enterada. “En 2022 tuvo una amante. No voy a decir los nombres de estas personas porque me gustaría saber”, adelantó.

“Yo no hablé con ninguna de ellas, lo tengo chequeado, por otro lado, y no quiero meter a nadie…”, agregó la panelista de LAM. Posteriormente, amplió la información: “Lo tiene chequeado hasta el Gobierno de la Ciudad, que fueron los problemas que él empezó a tener. Estuvo con una peluquera en los primeros seis meses del 2022″.

Luego reveló las dos otras infidelidades: “En el año 2023, una periodista conocida. Y en el 2024, alguien que trabaja en su Ministerio, es directora general de Desarrollo en su Ministerio. De ella tengo fotos y todo”.

Finalmente, Latorre explicó otras cuestiones que habrían tenido que ver para la separación: “Hoy le entró una denuncia nueva por lavado de dinero. Me acaba de llegar, entró hoy… Porque él en su campaña alquiló la excasa de Maradona, y la usó para su campaña”.

Y afirmó: “La casa de un valor de alrededor de un millón de dólares, y con la persona que negoció el valor del alquiler para la campaña de esa casa fue de un peso. Por eso se supone que hay algo raro, que lo podría haber pagado en negro”.