Luego de ir a la cárcel a ver a un preso condenado por robo, More Rial contó la verdad de la polémica visita

En las últimas horas, More se pronunció sobre los datos que confirmaron su presencia en un penal de González Catán, para realizar una “visita higiénica” a un presunto novio que se encuentra preso en el lugar.

Por medio de una serie de mensajes, la joven le aclaró a Yanina Latorre en LAM (América TV), si tuvo sexo o no con el preso que fue a visitar. Además, lamentó que la noticia trascendiera y prefirió aclarar la situación. La joven contó su versión de los hechos, y dijo: “Fui a joder al penal”.

Primeramente, More aclaró que se encuentra soltera y desmintió tener una relación con Matías Romero. “Fui a acompañar a una amiga y ya dicen que tengo novio. No fui a ver a nadie y no fui a garch.., fui a joder al penal y no volvería ahí”.

También su abogado, Alejandro Cipolla, admitió que efectivamente la hija de Jorge Rial estuvo en el lugar, pero señaló que la información se sobredimensionó: “Fue por pedido de un conocido de una amiga. More la verdad lo tomó como algo nuevo, para conocer un penal como experiencia. No pensó en la repercusión que podía tener”.