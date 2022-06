Ludmila y su atracción por Lali, además, el sueño de llegar a “Gran Hermano” para saltar a la fama.

(Por Ciudad Noticias): Mientras transitan los últimos días del otoño 2022, hoy, conocerás a Ludmila, una hermosa bahiense de (21) que sueña con llegar al reality número uno de argentina como lo es Gran Hermano. Cabe recordar que hace un tiempo, se conoció que la vuelta a la pantalla chica, sería a partir del mes de julio o agosto. En tanto que los casting, podrían llegar a realizarse vía online. ¿Logrará cumplir su sueño Ludmila?

*CONTANOS DE DÓNDE SOS Y A QUE TE DEDICAS.

-Soy de Bahía Blanca, tengo 21 años y actualmente no estoy trabajando.

*COMO VENIS EN EL AMOR.

-En el amor para atrás, igualmente no quiero nada serio.

*¿DE QÚE CREES QUE SE ENAMORAN LOS HOMBRES DE VOS?

-No se enamoran, se calientan nomas, ja,ja, no hay hombre que me aguante con mi carácter.

*SE NOTA QUE SOS UNA FANÁTICA DE LOS TATUAJES, ¿CUÁNTOS TENES Y A QUÉ EDAD TE HICISTE EL PRIMERO?

-Tengo 10 tatuajes y el primero me lo hice a los 15 (el de las costillas).

*¿CREES QUE LOS HOMBRES SIENTE ATRACCIÓN CON LAS MUJERES QUE LLEVAN TATUAJES?

-Si, en cierto punto sí.

*LO MÁS LOCO QUE TE LLEGÓ A TU PRIVADO DE INSTAGRAM.

-Me mandaron fotos abajo de mi edificio y me decían que baje que tenían regalitos para mí y junto a eso me mandaban fotos de conjuntos.

*¿SOS DE LAS QUE SE ENVIAN FOTOS INTIMAS CON EL CHICO QUE ESTES SALIENDO?

-Sí, obvio.

*HOY ESTA MUY DE MODA, DE HECHO HASTA LAS FAMOSAS LO HACEN…¿VENDERIAS CONTENIDOS EN ALGUNA PLATAFORMA PARA ADULTOS?

-Podría ser… no se todavía

*SI TE GUSTA UN FLACO, ¿METES PASÍON LA PRIMERA NOCHE?

-Y si me veo es para algo.

*¿CON CUAL DE ÉSTAS CANTANTES TENDRIAS UNA NOCHE APASIONADA?, ¿TINI, LALI, EMILIA MERNES O MARÍA BECERRA?

-Con Lali.

*¿TE GUSTARÍA SALTAR A LA FAMA?

-Me gustaría entrar a GH 2022 y dedicarme al modelaje hasta poder entrar a policía.

*UN LUGAR EN EL MUNDO.

-Ibiza

*SIERRAS O MAR.

–Mar, playas.

*SOS DEL TEAM INVIERNO O VERANO.

–Verano, con (lindas joditas en la playa o terrazas).

*UNA COMIDA.

-Sushi.

*CON QUÉ ANIMAL TE SENTIS IDENTIFICADA Y PORQUÉ.

–No me gustan los animales pero, con el escorpión (por mi signo).

*¿CUANDO SALÍS, ¿SOS DE PENSAR MUCHO EL OUTFIT CON EL QUE VAS A ROMPER LA NOCHE?

–Sí, demasiado… de hecho si no hay nada que me guste como me queda, no salgo.

*¿LO DE GRAN HERMANO, LO SEGUÍAS, O CREES QUE SERÍA UNA OPORTUNIDAD PARA SALTAR A LA FAMA?

–Lo miré siempre y también pienso en que me ayudaría mucho para saltar a la fama.

*¿QUÉ LE DIRIAS A –LUDMILA- DE HACE DIEZ AÑOS?

-Que disfrute muchísimo más a su mamá y a sus abuelos.

*¿TE CONVOCAN LAS MARCAS DE TU CIUDAD PARA HACER PROMOCIONES?

-No, todavía no.

