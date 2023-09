Luciano “El Tirri” debutó en la pista del Bailando 2023 y si bien su performance fue mala, su previa al baile sorprendió y descolocó a todos. Presentó la cultura japonesa y aseguró que le cambió la vida, según sus palabras.

Antes de su ingreso, Marcelo Tinelli se acercó a un grupo de invitados de Luciano “El Tirri” que estaban luciendo distintas vestimentas orientales y quiso saber sobre ellos.

El primero de ellos expresó sobre la cultura: “Es una recreación histórica de samurai. No es un disfraz, es un atuendo de samurai de la cultura japonesa. Estuvimos con varios embajadores de Japón. Hacemos una representación”.

Luciano “El Tirri” dio a conocer la cultura que le cambió la vida y descolocó a todos en el Bailando: “Soy samurai”

Un hombre, que estaba a su lado, expuso sobre su vestimenta: “Tengo puesto una armadura de un cuervo que se convierte en una persona y le enseñé a los samurai”.

Mientras que un tercer invitado señaló: “Soy samurai, no soy japonés, soy normal. Estoy estudiando. El Tirri está con nosotros”.

Incluso, hubo una pareja vestida completamente de negro con espaldas en sus manos y descolocada, Moria Casán preguntó: “¿Quiénes son? ¿Quiénes son?”.

A lo que el hombre dijo: “Somos discípulos del maestro Yin. Entrenador profesional. Es un groso acá y afuera”. Y agregó ante la curiosidad del conductor: “No se ríe el maestro yin, siempre concentrados, siempre alerta. Protegemos al maestro”.

Qué dijo Luciano “El Tirri” sobre la cultura japonesa

Finalmente, entró en la pista y reveló detalles de este hallazgo en su vida: “Me cambió mucho esta cultura (japonesa). La cosa fue así. Me recomendaron el mundo samurai”.

Además, enumeró los cambios positivos que tuvo: “Fui y me cambió muchísimo la manera de caminar, hablar, ahora estoy más recto, menos encorvado”.

Y remarcó la importancia de una persona en todo este camino: “El maestro Yin es el uno. A ellos no les gusta que le digan pelado. Él es el que me mostró todos los movimientos y todo lo que es entrar en la cultura. Tomar un bowl de sopa. Es sopa con lectura. Me estoy dedicando al análisis sintáctico”.