Luciano Castro, sobre la hija de 2 años de Gonzalo Heredia: “Gracias a Dios está bien”

La obra “Desnudos” iba a hacer su debut, pero la hija de Gonzaelo Heredia y Brenda Gandini tuvo una complicación. Habló Luciano Castro.

“La nena lleva cuatro días con una fiebre muy alta”, había dicho Rodrigo Lussich en Confrontados. Su referencia fue hacia Alfonsina, la hija de 2 años de Gonzaelo Heredia y Brenda Gandini. Y su colega, Luciano Castro, decidió salir a hablar al respecto.

Es que Gonzaelo Heredia y Luciano Castro protagonizan la obra “Desnudos” en la ciudad de Mar del Plata, pero tuvieron que posponer el debut por las complicaciones de salud que tuvo la pequeña.

“Los papás están muy preocupados y de hecho no están ensayando porque Brenda no se separa de la nena. No es algo que revista una gravedad extrema, pero sí para estar cerca de la nena que tiene una fiebre que no le baja”, complementó Lussich.

Por su parte, Luciano Castro aclaró: “Vamos a estrenar el 26 de diciembre. Le pedimos perdón a la gente por la demora, pero tuvimos un problemita con la hija de Gonza que levantó fiebre“.

Al mismo tiempo, el marido de Sabrina Roja detalló en diálogo con Exitoina: “Y también se nos rompió la consola. Mezclamos todo y decidimos postergarlo para que se estrene como tiene que ser, tranquilos y relajados”.

Hacia el final de la nota, Luciano Castro confesó: “Gracias a Dios la nena está bien, si no no estaría ninguno acá. Está todo bien”. Cabe mencionar que además de ellos dos la obra está integrada por Sabrina Rojas, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola.

También se dio un espacio para hablar de su vida personal: “Esta es mi ciudad, yo acá me siento protegido. Tengo gente que me quiere, tengo a mi familia, y mis seres que ya no están descansan acá. Yo en Mar del Plata estoy feliz”.

Alfonsina, la hija de Gonzarlo Heredia