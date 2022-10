Luciano Castro se sinceró y habló sobre su relación con Sabrina Rojas: “Intenté ser un buen marido hasta último momento”

En medio de los preparativos para la inminente temporada en Mar del Plata, donde Luciano Castro encabezará la comedia El Divorcio, el actor realizó una entrevista con la revista Pronto donde habló de diferentes temas entre los que estuvieron su fobia social y cómo la relación con Sabrina Rojas influyó en su vida.

Si bien Luciano tuvo fobia social durante muchos años, durante la nota confesó que dejó un poco atrás esa problemática y contó cómo vive actualmente las situaciones en un espacio muy concurrido. “Hace poco fui con mi hija Esperanza al show de Camilo y la pasamos hermoso. Hice lo que pensé que nunca haría por nadie. Ya no soy tan fóbico, pero me costó porque fui a un lugar explotado y me senté en medio de toda la gente”, expresó el actor.

A su vez, la expareja de Sabrina Rojas comentó que algunos espectadores le pidieron fotos, aunque pensó que al haber un público tan joven no iba a suceder. Sin embargo, lejos de agobiarse por la situación, Castro aseguró: “Me agrandé y pensé: ´Ah, ¡pero me conocen todos los pibes!´. Me sentí re contento y lo más importante fue verla a mi hija cantando todas las canciones de Camilo”.

Con respecto a cómo hizo para superar la fobia, el artista explicó que lo que a él lo ayudó fue lo que generaron con Sabrina como familia. “Me colocó en un lugar diferente porque a mí no me importaba ser padre y ella me hizo descubrir el valor de la familia. Si te fijás en mi historial, estuve muchos años sin laburar y cuando tuve la fortuna de poder elegir qué trabajo hacer, me fortalecí ahí”, confesó.

Sobre su rol de ser padre afirmó que “desde que se levanta hasta que se acuesta intenta ser el mejor papá del mundo”. Y lo mismo aseguró con respecto al matrimonio que mantuvo con Sabrina Rojas durante tantos años: “Intenté ser un buen marido con Sabri, y lo intenté hasta el último momento. Siempre voy por lo mejor, aunque muchas veces las cosas no me salen como quiero”.