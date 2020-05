Luciano Castro, enojadísimo con los rompe cuarentena: “Yo sé que hay mucha gente puteándome por esto”

El actor Luciano Castro habló en Intrusos y analizó el duro momento que están viviendo por el coronavirus y se enojó con los que no cumplen la cuarentena.

Luciano Castro habló con Jorge Rial sobre la pandemia del coronavirus y la cuarentena obligatoria que rige en nuestro país. Además, analizó la realidad de los teatros y los actores, como también las personas que cumplen con las normas para evitar contagios por Covid-19.

Tras casi 50 días de aislamiento social obligatorio, Luciano Castro dio su punto de vista y apoyó el confinamiento por el coronavirus y explicó que el teatro no debe ser una prioridad para un momento como el que estamos viviendo todos los argentinos.

“Ni se me cruza por la cabeza que abra un teatro si no están las condiciones dadas porque yo no voy a ser parte de eso”, dijo rotundamente la pareja de Sabrina Rojas y agregó: “Hablo del país en general. Todo es un efecto dominó, la gente se está cag… de hambre y le subís los huevos, ¿me estás cargando?”.

El actor habló en Intrusos y remarcó que todas las personas deben ayudar para combatir el Covid-19. “Si vamos a ser tajantes, todos tenemos que ser generosos de verdad, desde el productor televisivo hasta el que vende huevos, para que esto vuelva a funcionar. Si no la vamos a pasar mal todos de verdad”.

Muy enojado, el actor explicó cómo vive la cuarentena en su casa con su pareja y sus hijos Fausto y Mateo: “Yo me ducho 40 veces por día, mis hijos van a la heladera y hay comida. Por eso me dan bronca los pelot… que no acatan la cuarentena o un decreto”.

En cuanto a la industria del espectáculo, Castro explicó que el gobierno apenas asumió en diciembre “le cayó una pandemia en enero” y que la mala situación económica de sus compañeros no es por el gobierno actual sino por una enfermedad que nadie tenía en cuenta.

“Yo lo que estoy defendiendo son los derechos de todos los actores y toda la industria, no es que me estoy cag… en los demás”, advirtió el actor pero que si remarcó nuevamente que con la pandemia del coronavirus se debe tener un poco de consideración.