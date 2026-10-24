Luciana Salazar sorprendió al revelar que tuvo un romance con un hombre 20 años menor: “Soy exigente”

A sus 45 años, Luciana Salazar se sinceró sobre su vida amorosa y contó detalles de una relación que mantuvo en secreto. Además, reveló qué requisitos debe cumplir un hombre para conquistarla y confesó que tiene ganas de volver a enamorarse.
Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la atención después de compartir una serie de confesiones sobre su vida sentimental. A través de sus historias de Instagram, la modelo de 45 años respondió preguntas de sus seguidores y sorprendió al revelar que mantuvo una relación con un hombre 20 años menor que ella.
La mediática, que durante los últimos años mantuvo un perfil reservado respecto de sus vínculos amorosos, decidió hablar abiertamente sobre sus experiencias, sus preferencias y las condiciones que considera fundamentales para comenzar una nueva relación.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su confesión sobre un romance del pasado y la diferencia de edad que existía entre ambos.
Luciana Salazar reveló que estuvo con un hombre 20 años menor
Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le preguntó si le gustaban los hombres más jóvenes y qué edad prefería en una pareja. Lejos de esquivar la consulta, Luciana Salazar sorprendió con una respuesta que dejó al descubierto un aspecto poco conocido de su intimidad.
La modelo confesó que, aproximadamente cuatro años atrás, mantuvo un vínculo sentimental con un hombre que tenía 20 años menos que ella. Aunque no reveló su identidad ni brindó demasiados detalles sobre aquella relación, reconoció que fue una excepción a sus preferencias habituales.
De hecho, aclaró que generalmente se siente más atraída por hombres mayores y que, a la hora de pensar en una pareja estable, su ideal sería alguien que le lleve entre cinco y diez años.
La confesión generó repercusión porque Salazar había elegido mantener buena parte de su vida amorosa lejos de la exposición mediática.
Los exigentes requisitos de Luciana Salazar para volver a enamorarse
Además de recordar su romance con un hombre mucho más joven, Luciana Salazar aprovechó el intercambio con sus seguidores para explicar qué características debería tener alguien que quiera conquistarla.
Entre sus condiciones, destacó que busca un hombre seguro de sí mismo, con personalidad y que no esté interesado en acercarse a ella por su fama.
También aseguró que necesita admirar a su pareja y que valora especialmente la sensibilidad, el cariño y la capacidad de sorprenderla.
La modelo se definió como una persona muy afectuosa y reconoció que necesita a alguien que pueda acompañarla emocionalmente. En ese sentido, remarcó que la paciencia es fundamental, ya que suele tomarse su tiempo antes de involucrarse sentimentalmente.
Otro de los puntos que destacó fue la importancia de dejar de lado el orgullo. Salazar reconoció que ella misma tiene un carácter fuerte y que las relaciones con personas demasiado orgullosas no suelen funcionar.
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