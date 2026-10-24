Luciana Salazar sorprendió al revelar que tuvo un romance con un hombre 20 años menor: “Soy exigente”

A sus 45 años, Luciana Salazar se sinceró sobre su vida amorosa y contó detalles de una relación que mantuvo en secreto. Además, reveló qué requisitos debe cumplir un hombre para conquistarla y confesó que tiene ganas de volver a enamorarse.

Luciana Salazar volvió a quedar en el centro de la atención después de compartir una serie de confesiones sobre su vida sentimental. A través de sus historias de Instagram, la modelo de 45 años respondió preguntas de sus seguidores y sorprendió al revelar que mantuvo una relación con un hombre 20 años menor que ella.

La mediática, que durante los últimos años mantuvo un perfil reservado respecto de sus vínculos amorosos, decidió hablar abiertamente sobre sus experiencias, sus preferencias y las condiciones que considera fundamentales para comenzar una nueva relación.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su confesión sobre un romance del pasado y la diferencia de edad que existía entre ambos.

Luciana Salazar reveló que estuvo con un hombre 20 años menor