Luciana Salazar se volvió a indignar con las panelistas de “Los ángeles de la mañana”

Fue a raíz de los comentarios que habían hecho sobre el acuerdo económico que mantenía con Martín Redrado desde 2016.

En “Los ángeles de la mañana” debatieron en torno al acuerdo económico secreto que mantenían Luciana Salazar y Martín Redrado desde 2016. Las panelistas del programa se cuestionaron a la rubia y ella salió al cruce.

«Voy a dar la nota porque soy muy educada, pero no voy a hablar de nada de lo que escuché hoy», comenzó Luciana. «¿Qué si me molestó? Me pareció todo horrible, de verdad”, agregó y apuntó contra Yanina Latorre y Cinthia Fernández: «Igual me sirve en mi causa para dos que hablaron ahí. Para dos que ya saben que tuvieron carta documento. Nada más».

«Hablo porque soy súper educada, pero no tengo nada que decir», repitió y además defendió a su abogada, Ana Rosenfeld que se encuentra en Estados Unidos acompañando a su marido enfermo de coronavirus. «Hablaron de una persona que la está pasando muy mal afuera, y la nombraron. Tengan cuidado», amenazó.