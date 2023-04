Luciana Salazar salió con los tapones de punta y con una nueva acusación para Martín Redrado

La guerra mediática entre Luciana Salazar y Martín Redrado es una historia sin fin. La ex pareja se encuentra en conflicto judicial porque el economista sigue sin cumplir con la cuota alimentaria de Matilda. Según la modelo, es un acuerdo que habían pactado bajo escribano público. Por esa razón, lo escracha en redes sociales cada vez que puede.

En esta ocasión, Luciana Salazar salió a denunciar públicamente, que el titular de la Secretaria de Asuntos Estratégicos del Gobierno porteño, la acosa de manera virtual. Incluso se animó a publicar pruebas que darían fe de lo que está viviendo.

Martín Redrado. (Fuente: Instagram).

Según el relato de la intérprete de “Lulipop” hace algunos días detectó en diferentes redes sociales, que era usual que varios internautas se refirieran a ella de manera despectiva y enaltecieran el rol del economista.

(Fuente: Instagram).

En ese sentido, agregó: “El nivel de obsesión que maneja. Igual no me sorprende, ya me lo imaginaba”.

De esta manera, Luciana Salazar dejó en evidencia que la relación con su ex pareja se encuentra en su peor momento y que incluso ya hay terceros que se suman a la discordia.

Después de la tormenta

Tras hacer este fuerte descargo contra Martín Redrado, la modelo decidió bajar los decibeles con una hermosa publicación de su hija.

Matilda Salazar. (Fuente: Instagram).

Es que sus fanáticos compararon a Matilda con Barbie (película que prontamente se estrenará) y ella no tardó en reaccionar. Luciana Salazar compartió el posteo desde sus historias con un emoji de carita enamorada, denotando el orgullo que siente por su pequeña.