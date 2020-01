Luciana Salazar reveló el pacto íntimo que acordó con Martín Baclini

Pese a que ya hace casi medio año que Martín Baclini y Cinthia Fernández pusieron un punto final a su relación, la competencia en el Súper Bailando los mantuvo unidos. Pero habiendo terminado los compromisos laborales, el empresario viajó a Punta del Este para disfrutar del verano con sus amigos, coincidiendo con Luciana Salazar, una de las personas que Cinthia tildó de causar “malestar y crisis” en su vínculo con Baclini.

Desde Los ángeles de la mañana, programa donde Cinthia oficia de panelista, trataron el tema y ella no pudo contener las lágrimas por su ex al ver que este estaba muy bien acompañado por una rubia.

Claro que todas las miradas apuntaron directo a Luli. Entonces ella brindó una nota telefónica para Siempre Show, el programa de Ciudad Magazine, y sorprendió con algunas de sus declaraciones. Y es que la rubia terminó por revelar el acuerdo que entabló con el empresario ni bien coincidieron en el país vecino para no incomodar a Fernández.

En esta línea, Salazar salió a defender a su amigo y aseguró: “Martín está muy triste con esta situación, con todo lo que pasó. Está muy triste porque es él una gran persona”.

Y contó que a fin de evitar conflictos y enojos “cuando yo llegué a Punta del Este teníamos planes de amigos, salir a bailar, hacer cosas juntos, porque todo el mundo sabe que somos amigos y no tenemos nada que esconder. Pero cuando llego, Martín me dice ‘Luli necesito hablar con vos’. Nos juntamos en el hall del hotel y me dice ‘hagamos cosas por separado, que no nos vean en un mismo lugar solos, porque no quiero lastimar a Cinthia. Yo sé que ella la está pasando mal’. No todos los hombres hacen esto. Él es buena persona”.