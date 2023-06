Luciana Salazar denunció ser víctima de espionaje: «No me voy a quedar cruzada de brazos»

Luciana Salazar utilizó sus redes sociales para realizar una contundente acusación contra el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el cual se desempeña como funcionario su expareja Martín Redrado, con quien se encuentra en medio de una batalla judicial por la cuota alimentaria de su hija Matilda.

«A pesar de que me intenten censurar y que manden a borrar entrevistas. Hoy voy a mostrar la denuncia que hice contra el Gobierno de la Ciudad por posible espionaje o inteligencia sobre mi persona, financiado con fondos públicos de la Ciudad. Por lo menos en mis redes no me podrán censurar» comenzó su denuncia a través de su cuenta oficial de Twitter.

«Tuve una audiencia con la Procuración de Investigaciones Administrativas, quienes me informaron que mi intimidad fue vulnerada. El Ministerio de Justicia de CABA tenía un convenio con bases de datos para la investigación de personas con aval judicial. Aprovechándose de ese convenio ‘alguien’ solicitaba información de quienes no tenían ningún pedido por parte de la justicia ni problemas con la Ley. En mi caso, fueron más de quince consultas que se efectuaron sobre mi persona, en días y horarios inhábiles» aseguró.

«Estas son las pruebas del delito del que he sido victima por parte del Gobierno de la Ciudad que me mandó la Procuración. No me voy a quedar cruzada de brazos hasta saber quien o quienes están detrás de esto» finalizó adjuntando los documentos que avalan su denuncia.