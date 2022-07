Luciana Salazar denunció que fue censurada por un programa

Luciana Salazar se mostró muy enojada y denunció que fue censurada por un programa de América TV. La modelo no tardó en dejar claros mensajes en sus redes sociales, donde apuntó contra Flor de la V y responsabilizó a Martín Redrado. Hace tres días que el economista está celebrando su boda en Italia junto a Lulú Sanguinetti y sus más allegados. En el medio, muchos se preguntaban cuál sería la postura de Luciana Salazar, quien también se encuentra disfrutando de sus vacaciones por Europa. Por un lado, Salazar contó a través de Twitter que fue censurada por Intrusos: “El grupo

América TV me nombra a mí solo para fantochadas y no habla de lo verdadero, que es el embargo de la justicia a Martín Redrado, eso es bien verdadero, por no cumplir con los derechos de una menor. Para lo que les conviene me tienen censurada. Vergüenza, Intrusos”. En su segundo posteo la modelo continuó: “Sus propios periodistas me dijeron que me tienen censurada con el tema Redrado y mis pleitos judiciales. A ver si mañana me llaman y me dan el espacio para poder hablar de un tema tan serio. Espero que Flor de la V que se que es muy defensora de los derechos de las mujeres me llame”. Luego brindó declaraciones exclusivas a revista Gente, donde le consultaron sobre el casamiento del economista y ella sostuvo: “Nada me interesa menos que ese tema. Me encanta que haga su vida pero me gustaría que me permita a mi hacer la mía en paz». Además, aclaró que su viaje a Italia estaba programado desde hace meses y sobre su enojo expresó: “Martín Redrado fue presidente del Banco Central, ¿nadie le pregunta por qué lo embargaron?”.