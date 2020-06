Luciana Salazar contó en ‘Polémica en el bar’ cómo fue cambiando el perfil de hombre que le gusta y los pretendientes que tiene hoy en día.

La incorporación de Luciana Salazar al programa “Polémica en el bar” tuvo la finalidad que la rubia comparta sus opiniones en una mesa masculina. Pero con el correr de los días, la mamá de Matilda se fue soltando y contando intimidades de su vida.

Chiche Gelblung fue en el encargado de preguntarle a Luciana Salazar sobre el tipo de hombre que le gusta. “Me gustan los intelectuales. En realidad, me seduce el hombre inteligente. Cuando era más joven me gustaba más el físico”, aclaró la rubia. Ante la sorpresiva respuesta, el periodista quiso saber aun mas sobre los gustos de Salazar, aclarando que pensaba que era “mas frívola”.

La sobrina de Palito Ortega dijo que le gusta poder conversar con un hombre, poder preguntarle cosas: “me gusta que me haga el rulo intelectual”. Pero aclaró que eso no significa que le gusta un poeta, sino más bien un filósofo. Además, dijo que “la belleza es subjetiva” Sobre los hombres que se le acercan, la rubia dijo que algunos son “chamuyadores” porque simulan ser lo que no son.

“Lo que me pasa ahora es que muchos hombres, como saben que me gusta el perfil intelectual o político, quieren hacerme creer que están dentro ‘del palo’”, confesó Salazar.

Por último, la nueva integrante de “Polémica en el bar” habló de una pareja que no era atractiva físicamente, pero terminó “comiéndome la cabeza”. Si bien no quiso nombrar al hombre en cuestión, la mesa y los televidentes entendieron que estaba hablando de su ex, el economista Martín Redrado.

Fuente: América TV