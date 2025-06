Luciana Salazar contó el llamativo pedido que le hicieron: “Me da gracia”

Luciana Salazar volvió a estar en el centro de la escena mediática tras confirmar su ingreso a DivasPlay, una plataforma de contenido para adultos. La modelo formalizó su participación luego de un año de negociaciones, y en su primer día recibió mensajes y solicitudes que no esperaba. Entre ellos, una en particular la tomó por sorpresa: “Ya me pidieron videos de mis pies. Es brutal. Me da gracia”, confesó.

En diálogo con el programa Mujeres Argentinas, Salazar explicó que su decisión fue meditada: “Estuvimos negociando un año y me cerró la propuesta. Es una plataforma muy seria, entraron muchas figuras de primer nivel y no se sube ningún material sin mi autorización”, afirmó.

“Soy fan de tener los pies impecables”

Luciana contó que la solicitud le causó sorpresa, aunque no la incomodó: “Reconozco que yo soy fan de tener lindos los pies, de hacerme la pedicuría… pero porque es un gusto personal. Me da gracia que eso genere sensualidad”, comentó ante la reacción del panel televisivo.

Consultada sobre si sentía pudor al grabar este tipo de contenido, respondió con firmeza: “Tengo experiencia, hice producciones con los mejores fotógrafos del país”. La humorada no se hizo esperar, y Virginia Gallardo, también panelista e integrante de una plataforma similar, la recibió con complicidad: “Lo hemos hecho tantas veces, Luciana… bienvenida a esta plataforma”.

Un camino negociado y pensado

El ingreso de Salazar a DivasPlay no fue improvisado. Según relató, las negociaciones comenzaron en julio de 2024 y se extendieron hasta abril de 2025, cuando firmó el contrato. Lo que inclinó la balanza a su favor fue la seriedad del esquema profesional y el control total sobre su contenido.

“Esta vez me sentí cómoda. Me ofrecieron un marco claro, un plan de marketing profesional y libertad para trabajar bajo mis propias reglas”, detalló.

El canal exclusivo que ya lanzó en DivasPlay combina su estilo provocador con una estética elegante y producción de alta calidad. Lejos de un registro vulgar, Luciana apuesta por una sensualidad cuidada, con imágenes que remiten a su trayectoria como figura mediática, pero con una impronta más íntima y madura. (Teleshow)