Luciana Elbusto cruzó a Ximena Capristo por burlarse de su salida de LAM

El jueves 3 de julio, la periodista Luciana Elbusto visitó Mediodía Bien Arriba, el programa de Carlos Monti en la TV Pública, y enfrentó a Ximena Capristo por reírse de su salida de LAM.

«Luciana no está más de Angelita ¡Duró menos que un suspiro!». Ante la pregunta de si era buena como panelista, Ximena respondió sin dudar: «No».

Y agregó: «Yo leí una declaración de ella, donde aseguraba que sólo había arreglado por dos meses. Pero yo digo, si a Ángel le hubiera encantado, la hubiera dejado».

«No le daba para ser angelita. No tenía ni trayectoria y como periodista… No es lo mismo escribir que estar delante de cámara», lanzó picante Capristo.

Por su parte, Luciana le respondió de manera tajante: “Me dolió que se rían de que me quedé sin trabajo. No está bueno porque yo soy el sostén de mi familia, tengo dos hijos y no estoy casada, no tengo marido. Va más allá del humor. Quizá no sabe mi historia. Como no es periodista y está de opinóloga… Nunca tuve un conflicto con ella».

«Fue un acuerdo por casi dos meses. La fecha era hasta que terminara junio», reveló sobre el motivo de su salida del ciclo. Además, Elbusto aseguró que quedó una buena relación con el canal y la producción de LAM.

«En caso de que me necesiten volveremos a hablar y arreglaremos. Pero esto fue así, habíamos quedado de palabra que terminábamos en junio», cerró.