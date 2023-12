Lucía de GH reveló todos los padecimientos que sufrió de parte de su padre por ser lesbiana

Lucía Maidana fue una de los 22 participantes que ingresó a Gran Hermano en la última edición que comenzó el pasado 11 de diciembre. La jugadora es salteña y manifestó conocer a Marcos Ginocchio, el ganador del ciclo anterior. A sólo una semana de estar en la casa, abrió su corazón y compartió su cruda experiencia de vida con sus compañeras de cuarto.

La conversación comenzó con Rosina, pero luego se fueron sumando más integrantes a la charla. Ella reveló que su padre nunca aceptó el noviazgo que ella mantiene con una persona de su mismo sexo y que no puede invitarla a su casa. Sus compañeras le consultaron sobre los motivos y ella respondió: «Porque mi papá la ve y la mata, básicamente. Él la enfrentó y mi novia se le plantó. O sea, plantársele a mi papá es como plantarse contra un militar».

El resto de los participantes se sorprendieron con el relato y ella sumo más información a la ronda: «¿Sabían ustedes que hay centros de ‘conversiones’?», les dijo y confesó: «A mí me quisieron mandar con una psicóloga de España que te ‘curaba’. No sé qué te harán, pero a mí me dijeron, tipo, electroshock, todas esas cosas».

La historia era cada vez más estremecedora, pero Lucía sin embargo, se mostró acostumbrada a esas situaciones, ya que su familia «pertenece a un lugar de elite donde los socios solo pueden ser hombres». A su vez, agregó que «a los 15 años tenés un baile en el que un chico te tiene que invitar. Se llama el ‘baile de jovencitas’. Es para que te presenten el apellido y el nombre, digamos. Es el evento de la familia del año”, concluyó.