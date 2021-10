Luchi Rossi, la espectacular tucumana de ojos color turquesa que enardece a sus miles de seguidores en Instagram

(Por Ciudad Noticias): En una nueva entrega de la «Chica de la Semana», espacio que está a punto de cumplir diez años en éste diario online, nos trasladamos a Tucumán para conocer a ésta imponente diosa de ojos color turquesa que no pasa para nada inadvertida en las redes sociales y por eso hoy, es una de las elegidas por nuestra producción.

Ciudadnoticias.com, entrevistó a Lucía Rossi, la nueva “Bomba Tucumana”, que realizó producciones para importantes medios, trabajó junto a grandes artistas y hasta estuvo como promotora en ShowMatch.

*DE DONDE SOS Y BAJO QUE SIGNO NACISTE.

-Soy de Tucumán, nací bajo el signo de piscis con luna en escorpio y ascendente en Leo.

*COMO PODRÍAS DEFINIR TU PERSONALIDAD.

-Soy extrovertida, muy sinvergüenza divertida, generosa y de gran corazón.

*DE DONDE SOS Y A QUE TE DEDICAS.

-De yerba buena, Tucumán. Tengo una marca de ropa que se llama Luchi Rossi Store, además trabajo desde muy chica en producción de eventos electrónicos y relaciones publicas.

*PROYECTOS LABORALES A FUTURO.

-Seguir con mi marca de ropa y tener mi propio boliche de música electrónica

*SOS UNA BOMBA, SUPONEMOS QUE RECIBIRAS MUCHAS PROPUESTAS A TRAVES DE LAS REDES SOCIALES. ¿ALGÚN FAMOSO?

-Muchos famosos, de televisión, futbolistas, streamers…”

*¿EN LA INTIMIDAD QUE PUNTAJE TE DAS Y CUANTO TE DIERON CUANDO ESTUVISTE CON ALGUIEN?

-Como en todo una con los años se perfecciona así que se que soy muy buena, la práctica hace al maestro 😂 además siempre fui muy curiosa *

*¿TANGA, CULOTE O HILO DENTAL?

-Siempre tanga.

*UN ANIMAL CON EL QUE TE SIENTAS IDENTIFICADA Y PORQUÉ.

-Los gatos, son más perceptivos, independientes y dan amor a quienes le dan confianza.

*EL LUGAR MÁS LOCO DONDE TUVISTE SEXO.

-Ascensor, en un colectivo de larga distancia, vía publica, baño de boliche.

*¿CON CUANTOS HOMBRES A LA VEZ TUVISTE UNA NOCHE DE LUJURIA?

-Si la tuve, y no eran hombres 😊.

*¿QUE ES LO PRIMERO QUE TE PIDEN EN LA CAMA?

-Normalmente yo tengo el control así que la que pide soy yo.

*¿TE GUSTA PRACTICAR MÁS A VOS EL SEXO ORAL O QUE TE LO HAGAN?

-Los dos son prácticas hermosas pero me gusta más dar que recibir.

*¿ALGUN MORENO SUPER DOTADO EN TU VIDA?, ¿O ES ALGO PENDIENTE?

-Lo tengo pendiente, siempre veo “Blacked” y sueño con un novio Moreno de ese estilo.

*¿TRAGAR O ESCUPIR?

-Depende como se dé el juego, a veces escupir va bien también.

*POSE FAVORITA.

-Depende si estoy con un hombre o una mujer.

*¿FILMARÍAS UNA PELICULA PARA ADULTOS POR UNA BUENA CIFRA DE DINERO EN LOS ESTADOS UNIDOS?

-No, me ofrecieron mucho Playboy plus pero no me interesa.

*¿CUANTO CREES QUE MEDÍA EL MIEMBRO DEL HOMBRE MAS DOTADO CON EL QUE ESTUVISTE?

-No tengo idea jajaja, no llevo una regla pero me tocaron buenos tamaños.

*PARTE DE TU CUERPO QUE MAS TE GUSTE Y LA QUE MAS TE ELOGIEN EN LA CALLE.

-Mi cara, mis ojos, mi boca, y en la calle te miran entera por los Tatuajes.

*¿TE GUSTARÍA SALTAR A LA FAMA?

-Ya soy una persona conocida en mi provincia y ya hice campañas nacionales, salí en Hombres, Infobae, Big Bang News, trabajé con un representante de allá, fui promotora en Showmatch, la verdad no podría irme de Tucumán.

*UN ACTOR ARGENTINO QUE TE VUELVA LOCA.

-Actor ninguno, pero estoy enamorada de Ricardo Mollo.

*¿POR QUÉ ACEPTASTE SER LA CHICA DE LA SEMANA?

-Me parecía divertido exponerme y jugar un poco.

*MINIMO, ¿CUANTAS VECES TENES QUE TENER RELACIONES EN LA SEMANA, DE NO PODER CONCRETAR, RECURRIS A JUGUETITOS?

-Me toco todo los días y si tengo muchos juguetes.