LRF:Se disputó la décima fecha del Torneo Clausura.

Este domingo se disputó la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, jornada que dejó una derrota para Unión de Tornquist como local y una contundente victoria de Automoto, que se impuso por 4 a 0 en su visita a Empleados de Comercio de Guaminí.

Zona A

Racing Club 0 vs. 4 Club Sarmiento

Empleados de Comercio 0 vs. 4 Automoto

Independiente (SJ) 3 vs. 1 Independiente (R)

D. Argentino 3 vs. 2 Deportivo Sarmiento

Boca Juniors 2 vs. 1 Leandro N. Alem

Libre: Puan F. Club

Zona B

Peñarol (Pigüé) 1 vs. 0 San Martín (Carhué) (En juego)

Unión (Tornquist) 0 vs. 1 Peñarol (Guaminí)

Deportivo Rivera 0 vs. 0 El Progreso

Blanco y Negro 1 vs. 0 Unión Pigüé

San Martín (ST) 0 vs. 0 Atlético Huanguelén

Libre: Tiro Federal de Puan

FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUINST