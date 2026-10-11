LRF:Se disputó la décima fecha del Torneo Clausura.

Este domingo se disputó la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, jornada que dejó una derrota para Unión de Tornquist como local y una contundente victoria de Automoto, que se impuso por 4 a 0 en su visita a Empleados de Comercio de Guaminí.
Zona A
Racing Club 0 vs. 4 Club Sarmiento
Empleados de Comercio 0 vs. 4 Automoto
Independiente (SJ) 3 vs. 1 Independiente (R)
D. Argentino 3 vs. 2 Deportivo Sarmiento
Boca Juniors 2 vs. 1 Leandro N. Alem
Libre: Puan F. Club
Zona B
Peñarol (Pigüé) 1 vs. 0 San Martín (Carhué) (En juego)
Unión (Tornquist) 0 vs. 1 Peñarol (Guaminí)
Deportivo Rivera 0 vs. 0 El Progreso
Blanco y Negro 1 vs. 0 Unión Pigüé
San Martín (ST) 0 vs. 0 Atlético Huanguelén
Libre: Tiro Federal de Puan
FUENTE: NOTICIAS DE TORNQUINST
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