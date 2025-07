LRF: Se dio a conocer el fixture del Clausura de Primera femenino

Luego de la reformulación que se dispuso el lunes, en la reunión semanal del consejo directivo de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez, se dio a conocer este martes el fixture del torneo Clausura de Primera división femenina que se pondrá en marcha el próximo domingo.

A partir de una propuesta elevada por los clubes Boca Juniors, Deportivo Argentino y Automoto, que eran los únicos que quedaban en la zona “C”, fueron distribuidos en los otros dos grupos. Por sorteo el primero de ellos pasó a integrar la zona “A”, mientras los dos restantes la zona “B”, que quedaron con 8 y 7 equipos en forma respectiva.

Si bien originalmente para la primera fecha de la zona “B” se había determinado que se postergue el choque entre Automoto y Deportivo Argentino y que el de Tornquist vaya de visita a Empleados de Comercio, luego se introdujo una modificación y el que quedará adeudado será el partido entre Automoto y el de Guaminí.

Cabe recordar que para los cuartos de final clasificarán los primeros cuatro de cada zona.

El programa de partidos es el siguiente:

Zona A

Fecha 1

Boca Juniors vs. San Martín (ST)

Club Sarmiento vs. Independiente (SJ)

San Martín (Carhué) vs Racing Club

El Progreso vs. Peñarol (Pigüé)

Fecha 2

Boca Juniors vs. Peñarol (Pigüé)

Racing Club vs. El Progreso

Independiente (SJ) vs. San Martín (C)

San Martin (ST) vs. Club Sarmiento

Fecha 3

Club Sarmiento vs. Boca Juniors

San Martín (C) vs. San Martín (ST)

El Progreso vs. Independiente (SJ)

Peñarol (Pigüé) vs. Racing Club

Fecha 4

Boca Juniors vs. Racing Club

Independiente (SJ) vs. Peñarol (Pigüé)

San Martín (ST) vs. El Progreso

Club Sarmiento vs San Martí (Carhué)

Fecha 5

San Martín (Carhué) vs. Boca Juniors

El Progreso vs. Club Sarmiento

Peñarol (Pigüé) vs. San Martín (ST)

Racing Club vs. Independiente (SJ)

Fecha 6

Boca Juniors vs. Independiente (SJ)

San Martín (ST) vs. Racing Club

Club Sarmiento vs. Peñarol (Pigüé)

San Martín (Carhué) vs. El Progreso

Fecha 7

El Progreso vs. Boca Juniors

Peñarol (Pigüé) vs. San Martín (C)

Racing Club vs. Club Sarmiento

Independiente (SJ) vs. San Martín (ST)

Fecha 8

San Martín (ST) vs. Boca Juniors

Independiente (SJ) vs. Club Sarmiento

Racing Club vs. San Martín (Carhué)

Peñarol (Pigüé) vs. El Progreso

Fecha 9

Peñarol (Pigüé) vs. Boca Juniors

El Progreso vs. Racing Club

San Martín (C) vs. Independiente (SJ)

Club Sarmiento vs. San Martin (ST)

Fecha 10

Boca Juniors vs. Club Sarmiento

San Martín (ST) vs. San Martín (C)

Independiente (SJ) vs. El Progreso

Racing Club vs. Peñarol (Pigüé)

Fecha 11

Racing Club vs. Boca Juniors

Peñarol (Pigüé) vs. Independiente (SJ)

El Progreso vs. San Martín (ST)

San Martín (C) vs. Club Sarmiento

Fecha 12

Boca Juniors vs. San Martín (Carhué)

Club Sarmiento vs. El Progreso

San Martín (ST) vs. Peñarol (Pigüé)

Independiente (SJ) vs. Racing Club

Fecha 13

Independiente (SJ) vs. Boca Juniors

Racing Club vs San Martín (ST

Peñarol (Pigüé) vs. Club Sarmiento

El Progreso vs. San Martín (Carhué)

Fecha 14

Boca Juniors vs El Progreso

San Martin (C) vs. Peñarol (Pigüé)

Club Sarmiento vs. Racing Club

San Martín (ST) vs. Independiente (SJ)

Zona B

Fecha 1

Libre: Empleados de Comercio

Blanco y Negro vs. Deportivo Sarmiento

Puan F. Club vs. Peñarol (Guaminí)

Automoto vs. Deportivo Argentino

(Se adeuda E. de Comercio vs. Automoto)

Fecha 2

Libre: Empleados de Comercio

Deportivo Argentino vs. Peñarol (Guaminí)

Deportivo Sarmiento vs. Puan F. Club

Automoto vs Blanco y Negro (cancha de Tiro Federal de Puan)

Fecha 3

Libre: Blanco y Negro

Empleados de Comercio vs. Deportivo Argentino

Puan F. Club vs. Automoto

Peñarol (Guaminí) vs Deportivo Sarmiento

Fecha 4

Libre: Puan F. Club

Deportivo Sarmiento. vs Deportivo Argentino

Automoto vs. Peñarol (Guaminí) (cancha Tiro Federal de Puan)

Empleados de Comercio vs. Blanco y Negro

Fecha 5

Libre: Peñarol de Guaminí

Deportivo Argentino vs. Blanco y Negro

Puan F. Club vs. Empleados de Comercio

Deportivo Sarmiento vs Automoto

Fecha 6

Libres: Deportivo Sarmiento, Deportivo Argentino y Automoto

Empleados de Comercio vs. Peñarol (Guaminí)

Blanco y Negro vs Puan F. Club

Fecha 7

Libre: Automoto

Puan F. Club vs. Deportivo Argentino

Peñarol (Guaminí) vs. Blanco y Negro

Deportivo Sarmiento vs E. de Comercio

Fecha 8

Libre: Automoto

Deportivo Argentino vs E. de Comercio (cancha de Tiro Federal de Puan)

Deportivo Sarmiento vs Blanco y Negro

Peñarol (Guaminí) vs Puan F. Club

Fecha 9

Libre: Empleados de Comercio

Peñarol (Guaminí) vs. Automoto

Puan F. Club vs. Deportivo Sarmiento

Blanco y Negro vs Deportivo Argentino

Fecha 10

Libre: Blanco y Negro

Automoto vs. Empleados de Comercio

Deportivo Argentino vs Puan F. Club (cancha de Tiro Federal de Puan)

Deportivo Sarmiento vs. Peñarol (Guaminí)

Fecha 11

Libre: Puan F. Club

Automoto vs. Deportivo Sarmiento

Peñarol (Guaminí) vs. Deportivo Argentino

Blanco y Negro vs. Empleados de Comercio

Fecha 12

Libre: Peñarol de Guaminí

Blanco y Negro vs. Automoto

Empleados de Comercio vs Puan F. Club

Deportivo Argentino vs Deportivo Sarmiento (cancha de Tiro Federal de Puan)

Fecha 13

Libres: Deportivo Sarmiento, Automoto y Deportivo Argentino

Peñarol (Guaminí) vs Empleados de Comercio

Puan F. Club vs Blanco y Negro

Fecha 14

Libre: Deportivo Argentino

Automoto vs. Puan F. Club

Blanco y Negro vs. Peñarol (Guaminí)

Empleados de Comercio vs Deportivo Sarmiento

