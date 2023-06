LRF: RESULTADOS DE LA DUODÉCIMA FECHA, POSICIONES Y PRÓXIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA DE DIVISIONES INFERIORES

La síntesis es la siguiente:

Quinta: Racing Club 0 vs. Club Sarmiento 3; El Progreso 4 vs. San Martín de Santa Trinidad 0; Puan F. Club 0 vs. Deportivo Sarmiento 4; Empleados de Comercio 0 vs. Atlético Huanguelén 2; Automoto 1 vs. Tiro Federal de Puan 4; Boca Juniors 5 vs. San Martín de Saavedra 1 y Unión Pigüé 2 vs. San Martín de Carhué 2. Libres: Deportivo Argentino, Unión de Tornquist, Independiente de Rivera, Blanco y Negro y Peñarol de Pigüé.

Sexta: Racing Club 5 vs. Club Sarmiento 3; Belgrano de Espartillar 2 vs. Unión de Tornquist 2; Puan F. Club 0 vs. Deportivo Sarmiento 2; Empleados de Comercio 0 vs. Atlético Huanguelén 0; Blanco y Negro 1 vs. Deportivo Rivera 1; Automoto 3 vs. Tiro Federal de Puan 4; Boca Juniors 1 vs. San Martín de Saavedra 1 y Peñarol de Pigüé 2 vs. Independiente de San José 1.

Séptima: Racing Club 1 vs. Club Sarmiento 0; El Progreso 1 vs. San Martín de Santa Trinidad 1; Empleados de Comercio 0 vs. Atlético Huanguelén 1; Blanco y Negro 8 vs. Deportivo Rivera 0; Automoto 2 vs. Tiro Federal de Puan 1; Peñarol de Pigüé 1 vs. Independiente de San José 3 y Unión Pigüé 0 vs. San Martín de Carhué 4. Libres: Deportivo Argentino, Unión de Tornquist, Deportivo Sarmiento, Peñarol de Guaminí y Boca Juniors.

Octava: Racing Club 3 vs. Club Sarmiento 0; El Progreso 1 vs. San Martín de Santa Trinidad 0; Belgrano de Espartillar 0 vs. Unión de Tornquist 2; Puan F. Club 0 vs. Deportivo Sarmiento 1; Independiente de Rivera 1 vs. Peñarol de Guaminí 2; Empleados de Comercio 2 vs. Atlético Huanguelén 0; Blanco y Negro 0 vs. Deportivo Rivera 0; Automoto 2 vs. Tiro Federal de Puan 1; Boca Juniors 1 vs. San Martín de Saavedra 0; Peñarol de Pigüé 3 vs. Independiente de San José 1 y Unión Pigüé 0 vs. San Martín de Carhué 2. Libre: Deportivo Argentino.