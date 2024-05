LRF: otros nueve clasificados y tres plazas vacantes en divisiones inferiores

El desarrollo este sábado de la novena y última fecha de la fase preliminar y los partidos recuperados de la segunda fecha de la zona “A” entre Atlético Huanguelén y Club Sarmiento, dejaron otros nueve clasificados para los cuartos de final del torneo Apertura de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Todavía quedan tres plazas vacantes, lo que hará necesario jugar al menos los partidos de 5ª, 7ª y 8ª entre San Martín de Santa Trinidad y Tiro Federal de Puan, pendientes de la tercera fecha de la zona “B” (se jugarán el próximo miércoles).

Los que logran el boleto para los cruces son los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros. Para determinar estos últimos, se realiza el promedio entre puntos y partidos dado que no todos juegan la misma cantidad.

El listado de los elencos que están clasificados es el siguiente:

Zona “A”: Racing Club, Club Sarmiento y Automoto en 5ª; Atlético Huanguelén, Racing Club y Club Sarmiento en 6ª; Automoto y Atlético Huanguelén en 7ª; Peñarol de Pigüé, Racing Club y Club Sarmiento en 8ª.

Zona “B”: Deportivo Argentino y Deportivo Sarmiento en 5ª; Deportivo Argentino, Blanco y Negro “B” y Tiro Federal de Puan en 6ª; Deportivo Argentino y Tiro Federal de Puan en 7ª; Blanco y Negro “B” en 8ª.

Zona “C”: Empleados de Comercio y Blanco y Negro en 5ª; Blanco y Negro “A” y Unión de Tornquist en 6ª; Blanco y Negro “A”, Empleados de Comercio y Unión de Tornquist en 7ª; Blanco y Negro “A”, Independiente de San José y Deportivo Sarmiento “B” en 8ª.

Los tres lugares vacantes serán para Tiro Federal de Puan o Independiente de San José en 5ª; Peñarol de Pigüé o San Martín de Santa Trinidad en 7ª; San Martín de Carhué o Tiro Federal de Puan en 8ª.

La síntesis de lo ocurrido en la jornada sabatina es la siguiente:

Zona “A”

Quinta: Atlético Huanguelén 0 vs. Club Sarmiento 3.

Sexta: Atlético Huanguelén 3 vs. Club Sarmiento 1.

Séptima: Atlético Huanguelén 3 vs. Club Sarmiento 2.

Octava: Atlético Huanguelén 1 vs. Club Sarmiento 1.

Zona “B”

Quinta: Deportivo Argentino 2 vs. Tiro Federal de Puan 2 y San Martín de Carhué 3 vs. San Martín de Santa Trinidad 3. Libres: Deportivo Sarmiento y San Martín de Saavedra.

Sexta: Deportivo Argentino 1 vs. Tiro Federal de Puan 0 y San Martín de Carhué 3 vs. San Martín de Santa Trinidad 1. Libres: Deportivo Sarmiento, El Progreso y Blanco y Negro “B”.

Séptima: Deportivo Argentino 0 vs. Tiro Federal de Puan 0 y San Martín de Carhué 1 vs. San Martín de Santa Trinidad 2. Libres: Deportivo Sarmiento “A”, El Progreso y Blanco y Negro “B”.

Octava: Deportivo Argentino 0 vs. Tiro Federal de Puan 1; San Martín de Carhué 2 vs. San Martín de Santa Trinidad 0 y Tiro Federal de Coronel Suárez 2 vs. Blanco y Negro “B” 1. Libres: Deportivo Sarmiento “A” y El Progreso.

Zona “C”

Quinta: Empleados de Comercio 3 vs. Puan F. Club 0; Boca Juniors 1 vs. Independiente de San José 2 y Blanco y Negro 7 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 0. Libres: Unión de Tornquist e Independiente de Rivera.

Sexta: Boca Juniors 1 vs. Independiente de San José | y Blanco y Negro 2 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 0. Libres: Unión de Tornquist y Empleados de Comercio.

Séptima: Empleados de Comercio 5 vs. Puan F. Club 0; Boca Juniors 0 vs. Independiente de San José 3; Blanco y Negro 4 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 2 y Deportivo Sarmiento “B” 3 vs. Independiente de Rivera 2. Libre: Unión de Tornquist.

Octava: Empleados de Comercio 1 vs. Puan F. Club 4; Boca Juniors 0 vs. Independiente de San José 8; Blanco y Negro 9 vs. Sportivo Belgrano de Espartillar 0 y Deportivo Sarmiento “B” 3 vs. Independiente de Rivera 0. Libre: Unión de Tornquist.

FUENTE: Claudio Schaffner