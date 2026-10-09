LRF: Las inferiores disputarán la fecha de manera parcial

En forma parcial se llevará a cabo este sábado, a partir del mediodía, la vigesimotercera fecha del campeonato de divisiones inferiores que organiza la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Debido a la realización del tradicional Pic Nic del Estudiante por parte de los alumnos de 5° año del Instituto Mariano Moreno de Rivera, Independiente de esa localidad no viajará a Tornquist, por lo cual deberá ser reprogramado el compromiso con Automoto (5ª, 7ª y 8ª).

También ocurrirá lo propio con el partido de 8ª entre Deportivo Sarmiento “Verde” y Blanco y Negro “Blanco”, dado que los chicos albinegros viajaron a Trenque Lauquen para participar de un torneo infantil. Solamente confrontarán en 7ª y en 6ª.

En tanto, debido a la lluvia de esta semana y al pronóstico desfavorable para este sábado, a pedido de Comercio el enfrentamiento con Independiente de San José (5ª, 6ª, 7ª y 8ª) se postergó para el próximo lunes, feriado nacional.

El programa quedó de la siguiente manera:

Sábado: El Progreso vs. Club Sarmiento “Blanco” (5ª, 7ª y 8ª); Blanco y Negro “Negro” vs. Unión de Tornquist (6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Rivera vs. Leandro N. Alem (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Deportivo Sarmiento “Verde” vs. Blanco y Negro “Blanco” (6ª y 7ª); San Martín de Carhué vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Racing Club vs. Tiro Federal de Coronel Suárez (5ª, 7ª y 8ª).

Además: Sportivo Belgrano vs. Deportivo Sarmiento “Rojo” (5ª); San Martín de Saavedra vs. Deportivo Sarmiento “Rojo” (8ª); Puan F. Club vs. Tiro Federal de Puan (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Atlético Huanguelén vs. Peñarol de Pigüé (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Club Sarmiento “Azul” vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª y 7ª) y Unión Pigüé vs. Boca Juniors (5ª, 6ª y 8ª). Libre: Peñarol de Guaminí.

Lunes: Empleados de Comercio vs. Independiente de San José (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

A reprogramar: Automoto vs. Independiente de Rivera (5ª, 7ª y 8ª) y Deportivo Sarmiento “Verde” vs. Blanco y Negro “Blanco” (8ª).

Recuperan el lunes

Por otro lado, aprovechando el feriado nacional, algunos clubes acordaron recuperar el lunes encuentros adeudados. El detalle: Tiro Federal de Puan vs. Deportivo Sarmiento “Verde” (6ª, 7ª y 8ª), de la 10ª fecha; Unión Pigüé vs. Unión de Tornquist (5ª, 6ª y 8ª), de la 16ª fecha y Deportivo Sarmiento “Rojo” vs. Independiente de Rivera (5ª, 7ª y 8ª), de la 22ª fecha.

Por Claudio Meier, exclusivo para Noticias Tornquist, Suárez al Día, La Nueva Radio Suárez, Cambio 2000 y Deportornquist.