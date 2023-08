LRF: dos acarician el título en inferiores tras jugarse partidos pendientes

Tras la disputa este sábado de varios partidos pendientes, que hizo que haya menos asteriscos en la tabla, dos equipos acarician el título en el torneo Apertura de divisiones inferiores de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Uno es el de 5ª de Club Sarmiento, que goleó 4 a 0 a su similar de Tiro Federal de Puan y estableció cinco puntos de ventaja sobre Deportivo Sarmiento (el otro con chances) con seis por jugar para ambos.

El otro es el elenco de 8ª de Blanco y Negro. Producto de la victoria 2 a 1 frente a su par de Deportivo Argentino y la derrota 2-1 del conjunto de Automoto ante el de Deportivo Rivera también sacó cinco unidades de diferencia respecto del de Tornquist con seis en juego.

Por otro lado, Blanco y Negro –venció 5 a 0 a Deportivo Argentino—le dio alcance a Deportivo Sarmiento en lo más alto de la tabla de 6ª categoría, por lo que se viene una definición apasionante.

Cabe recordar que el sábado pasado Blanco y Negro se coronó campeón en forma anticipada en 7ª división.

Los resultados de los cotejos desarrollados este sábado, adeudados de la tercera, de la decimotercera y de la decimonovena fecha, son los siguientes:

Quinta: Tiro Federal de Puan 0 vs. Club Sarmiento 4; San Martín de Santa Trinidad 2 vs. Boca Juniors 1; Deportivo Argentino 1 vs. Blanco y Negro 2 y El Progreso 2 vs. Independiente de Rivera 0.

Sexta: Tiro Federal de Puan 4 vs. Club Sarmiento 1; Deportivo Rivera 4 vs. Automoto 2; Atlético Huanguelén 2 vs. Independiente de San José 1; San Martín de Santa Trinidad 1 vs. Boca Juniors 1 y Deportivo Argentino 0 vs. Blanco y Negro 5.

Séptima: Tiro Federal de Puan 1 vs. Club Sarmiento 3; Deportivo Rivera 1 vs. Automoto 1; Atlético Huanguelén 1 vs. Independiente de San José 0; San Martín de Santa Trinidad 1 vs. Boca Juniors 3 y Deportivo Argentino 1 vs. Blanco y Negro 0.

Octava: Tiro Federal de Puan 1vs. Club Sarmiento 0; Deportivo Rivera 2 vs. Automoto 1; Atlético Huanguelén 1 vs. Independiente de San José 4; San Martín de Santa Trinidad 0 vs. Boca Juniors 4; Deportivo Argentino 1 vs. Blanco y Negro 2 y El Progreso 1 vs. Independiente de Rivera 0.

Próxima fecha

El sábado próximo se jugará la vigésimo segunda y penúltima fecha, de acuerdo a este detalle: Empleados de Comercio vs. Puan F. Club (5ª, 6ª y 8ª); Blanco y Negro vs. Belgrano de Espartillar (6ª y 8ª); Automoto vs. El Progreso (5ª, 7ª y 8ª); Boca Juniors vs. Racing Club (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Peñarol de Pigüé vs. Deportivo Argentino (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Unión Pigüé vs. Club Sarmiento (5ª, 7ª y 8ª); San Martín de Carhué vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª); Independiente de San José vs. Unión de Tornquist (6ª, 7ª y 8ª); San Martín de Saavedra vs. Deportivo Sarmiento (5ª, 6ª y 8ª); Tiro Federal de Puan vs. Peñarol de Guaminí (7ª y 8ª) y Deportivo Rivera vs. Atlético Huanguelén (6ª, 7ª y 8ª). Libre: Independiente de Rivera.

La tabla de posiciones

Quinta

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc

Club Sarmiento 45 16 15 0 1 70 13

D. Sarmiento 40 16 13 1 2 41 16

Blanco y Negro 40 17 13 1 3 59 17

D. Argentino 35 16 11 2 3 47 20

El Progreso 35 16 11 2 3 35 11

Tiro Federal (P) 32 17 10 2 5 46 24

San Martín (ST) 31 15 10 1 4 43 22

Racing Club 28 15 9 1 5 33 20

Boca Juniors 26 16 8 2 6 37 27

Unión (T) 24 17 8 0 9 33 34

Peñarol (Pigüé) 22 16 6 4 6 26 25

Automoto 21 17 7 0 10 40 43

San Martín (C) 17 16 5 2 9 16 41

A. Huanguelén 17 17 5 2 10 32 39

San Martín (S) 13 16 4 1 11 19 51

Unión Pigüé 12 16 3 3 10 19 44

E. de Comercio 6 15 2 0 13 11 45

Puan F. Club 3 16 1 0 15 9 60

Independiente (R) 0 16 0 0 16 5 69

Sexta

Equipo Pts PJ G E P Gf Gc

Blanco y Negro 44 17 14 2 1 55 10

D. Sarmiento 44 17 14 2 1 54 9

Deportivo Rivera 38 18 12 2 4 42 27

Tiro Federal (P) 37 18 11 4 3 48 21

E. de Comercio 35 16 11 2 3 53 16

A. Huanguelén 35 17 11 2 4 40 15

Peñarol (P) 31 17 9 4 4 39 22

Racing Club 30 16 10 0 6 38 17

Club Sarmiento 27 17 9 0 8 36 45

San Martín (C) 25 17 7 4 6 27 27

Automoto 23 18 7 2 9 42 39

D. Argentino 22 17 6 4 7 25 35

Unión (Tornquist) 19 17 6 1 10 17 32

Puan F. Club 16 17 4 4 9 10 27

San Martín (ST) 15 15 4 3 8 25 34

Independiente (SJ) 10 16 3 1 12 16 44

Independiente (R) 10 17 2 4 11 15 34

S. Belgrano 7 16 1 4 11 17 57

San Martín (S) 7 17 0 7 10 16 56