LRF: Divisiones inferiores retomaron el fútbol y San Martin (S) cayó frente a Automoto en quinta y sexta categoría.

Luego del paréntesis obligado debido a la situación sanitaria por la pandemia COVID-19, los chicos de las divisiones inferiores retomaron este sábado la competencia en el ámbito de la Liga Regional de Fútbol de Coronel Suárez.

Por un lado, se completó parcialmente la primera fecha con los partidos que oportunamente habían quedado pendientes debido a la lluvia.

Quedó para ser reprogramado el enfrentamiento entre San Martín (ST) e Independiente, debido a que el club de San José tiene jugadores aislados.

Por otra parte, Tiro Federal de Puan y Unión de Tornquist adelantaron la confrontación de la zona “B” correspondiente a la segunda programación.

Los resultados registrados, incluidos los del 17 de abril para traerlos a la memoria, son los siguientes:

Zona “A”

Quinta: Deportivo Sarmiento 0 vs. Boca Juniors 5. Libres: San Martín de Santa Trinidad y Blanco y Negro.

Sexta: El Progreso 2 vs. Blanco y Negro 0 y Deportivo Sarmiento 5 vs. Boca Juniors 0. Libre: San Martín de Santa Trinidad.

Séptima: Deportivo Sarmiento 5 vs. Boca Juniors 1. Postergado: San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente. Libre: Blanco y Negro.

Octava: El Progreso 0 vs. Blanco y Negro 1 y Deportivo Sarmiento 5 vs. Boca Juniors 0. Postergado: San Martín de Santa Trinidad vs. Independiente.

Zona “B”

Quinta: Puan F. Club 0 vs. Deportivo Argentino 3 y San Martín de Saavedra 1 vs. Automoto 5. Libres: Unión de Tornquist y Unión Pigüé.

Sexta: San Martín de Saavedra 1 vs. Automoto 3. Libres: Unión de Tornquist, Tiro Federal de Puan y Deportivo Argentino.

Séptima: Unión Pigüé 2 vs. Tiro Federal de Puan 4; Puan F. Club 1 vs. Deportivo Argentino 2 y San Martín de Saavedra 1 vs. Automoto 3. Libre: Unión de Tornquist.

Octava: Unión Pigüé 0 vs. Tiro Federal de Puan 3; Puan F. Club 0 vs. Deportivo Argentino 2 y San Martín de Saavedra 0 vs. Automoto 2. Libre: Unión de Tornquist.

Zona “C”

Quinta: San Martín de Carhué 3 vs. Club Sarmiento 3; Atlético Huanguelén 0 vs. Empleados de Comercio 1 y Peñarol de Pigüé 2 vs. Racing Club 1.

Sexta: San Martín de Carhué 0 vs. Club Sarmiento 7 y Peñarol de Pigüé 1 vs. Racing Club 0.

Séptima: San Martín de Carhué 3 vs. Club Sarmiento 2; Atlético Huanguelén 5 vs. Empleados de Comercio 0 y Peñarol de Pigüé 4 vs. Racing Club 1.

Octava: San Martín de Carhué 2 vs. Club Sarmiento 3; Atlético Huanguelén 7 vs. Empleados de Comercio 0 y Peñarol de Pigüé 1 vs. Racing Club 0.

En los adelantos

Por otra parte, Tiro Federal de Puan y Unión de Tornquist adelantaron la confrontación de la zona “B” correspondiente a la segunda programación. El “tártaro” ganó en 7ma. por 7 a 0 y en 6ta. por 1 a 0, mientras el visitante se impuso en 8va. por 1 a 0.

Próxima fecha

La que sigue es la segunda fecha, de acuerdo al siguiente detalle:

Zona “A”: Boca Juniors vs. El Progreso (6ª y 8ª), Independiente vs. Deportivo Sarmiento (7ª y 8ª) y Blanco y Negro vs. San Martín de Santa Trinidad (5ª, 6ª, 7ª y 8ª).

Zona “B”: San Martín de Saavedra vs. Puan F. Club (5ª, 7ª y 8ª), Deportivo Argentino vs. Unión Pigüé (5ª, 7ª y 8ª). Ya adelantaron Tiro Federal de Puan vs. Unión de Tornquist. Libre: Automoto.

Zona “C”: Peñarol de Pigüé vs. San Martín de Carhué (5ª, 6ª, 7ª y 8ª), Racing Club vs. Atlético Huanguelén (5ª, 7ª y 8ª) y Empleados de Comercio vs. Club Sarmiento (5ª, 7ª y 8ª).

EPIGRAFE FOTO INFERIORES CHICOS. Deportivo Sarmiento goleó a Boca 5 a 0 en Sexta, en uno de los partidos disputados en el Parque Bove.

Claudio Meier/Nuevo Dia