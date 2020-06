Lourdes Sánchez no solo la rompe como bailarina sino que además, sigue deleitando en las redes en la cocina.

Lourdes Sánchez tomó a todos por sorpresa, cuando comunicó que dejaría el magazine matutino conducido por Ángel De Brito, para irse a las tardes de Canal Nueve.

Desde hace semanas que la eximia bailarina no para de ser noticia debido a su inesperado traspaso de canal televisivo. Pero lo es también por las exquisitas recetas que comparte en las redes.

Recientemente la correntina afirmó en una entrevista que brindó a la Revista Caras, que hasta ella misma se vio sorprendida por lo bien que pudo encarar la situación, teniendo en cuenta que sabe de personas allegadas, que realmente padecen estar en cuarentena.

Por supuesto, la reciente integrante de Hay que ver, no pudo escapar a la pregunta acerca de cómo se está llevando con el productor de Showmatch a la hora de la convivencia, y fue muy específica.

“Yo no me puedo quedar quieta, trabajo desde muy chiquita y siempre me tocó hacer muchas cosas al mismo tiempo. Este parate me sirvió para bajar diez cambios, descubrirme como maestra jardinera, esposa y cocinera, que lo hago muy bien”, dijo la novia del Chato Prada.