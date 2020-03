Lourdes Sánchez: “Creo que nunca Marcelo me ha tenido en su cabeza para ser jurado del Bailando”.

La bailarina correntina Lourdes Sánchez, dialogó en el programa radial “Agarrate Catalina” (Por la Once Diez), y al ser consultada sobre si le gustaría ocupar un lugar en el jurado, la esposa del productor, Pablo, (Chato), Prada, respondió;

“Creo que nunca Marcelo me ha tenido en su cabeza para ser jurado del Bailando. Me encantaría volver al VAR”, lanzó la hermosa bailarina.

No hay dudas que a lo largo de estos años, Lourdes, fue una de las bailarinas más destacadas que tuvo el programa más importante de la TV, pero no solo eso, sino que de ser una chica con bajo perfil y de no dar tantas opiniones, aprendió a meterse en el barro, y sería una figura importante dentro del jurado. Inclusive, mucho más que Laurita Fernández que a nuestro criterio, aburría más de lo que se esperaba, tal es así, que cuando las participantes se les plantaban, muchas veces, Laurita no sabía que responder.