Lourdes Sánchez aseguró que entre Jelinek y su amiga Flor Parise, hay una relación pasional

Hace pocos días Jelinek protagonizó un escándalo justamente en Tequila, cuando se agarró a las piñas con una amiga.

Al parecer el tema que desató la pelea habría sido un hombre. Karina, su amiga y otros conocidos estaban en una mesa del vip de la disco, y el exceso de alcohol habría sido el culpable para que Jelinek y su amiga comenzaran con ciertos reproches por haber compartido un mismo hombre.

Después de los gritos, la modelo y su amiga se fueron a las manos, Jelinek habría sido la primera en tirar una trompada y terminaron en un forcejeo, agarrándose de los pelos, de tal manera que los presentes las separaron en varias oportunidades.

Obviamente y avergonzada por lo que sucedió Jelinek desmintió este escándalo, pero muchos aseguran que esto sucedió y el tema ocupo horas en los programas de espectáculo que tocaron el tema.

En el programa Siempre Show (Magazine) estuvo invitada Lourdes Sánchez y opinó del tema:

”Hay una relación muy pasional entre Karina Jelinek y su amiga’’; deslizando que entre la modelo y su amiga habría algo más que una relación.

Quizás Lourdes hizo ese comentario porque sobre Jelinek siempre se rumoreó que tenía algo más que una amistad con su íntima amiga Paz Cornu, con la que jugaba a sacarse fotos hot y darse besos, y Majo Martino, con quien también se la relacionó.

Enterada de esto Jelinek le respondió a través de un tweet:

”Creo q hablan de mí en mi ausencia y no puedo defenderme, entonces contesto por acá, que hace Lourdes Sánchez opinando de mi y mis amigas?. No me conoce, solo la cruce en el bailando”.

La bailarina dijo que ella solo había hablado porque le preguntaron sobre el tema y según ella solo dijo cosas lindas sobre la modelo.