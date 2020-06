Lourdes Sánchez abrió su corazón y contó acerca de una complicación en su salud cuando era chica

A sus 34 años, Lourdes Sánchez vive un gran momento laboral y personal, como lo había soñado cuando en el 2008 se mudó desde su Corrientes natal a Buenso Aires para ser bailarina de El bailando por un sueño.

Desde aquel entonces, formó parte del staff de bailarinas del certamen y ahí conoció al Chato Prada, con quien tienen un hijo en común, y disfrutan de la vida en familia. Pero lo cierto es que el camino de la bailarina no fue fácil, y uno de los momentos más complicado se dio cuando apenas era una nena.

Lourdes Sánchez recordó aquella etapa de su vida en diálogo en Agarrate Catalina por La Once Diez: “Tenía siete años y recuerdo que estaba en el colegio, en el recreo. Venía de hacer unas piruetas porque había empezado acrobacia y le estaba mostrando a mis amigas lo que había aprendido”, comenzó contando.

Cuando entramos al aula, siento que la mano se me cierra sola y tengo retortijones en los brazos, me estaba dando una parálisis en el lado izquierdo”, continuó narrando e indicó que en ese momento fue asistida por su maestra, bajo el atento ojo de sus compañeros que estaban sorprendidos por la situación.

Desde aquel momento, Lourdes Sánchez comenzó a realizar un tratamiento ya que tenía un aneurisma, por lo que estaba medicada y debía viajar desde Corrientes a Buenos Aires para atenderse en el Garraham.

En medio de este proceso médico, aparece en su vida una monja de Portugal y comienzo a tener encuentros con ella junto a su madre. “Ella me ponía la mano en la cabeza, me rezaba, y así fui tres veces, no me acuerdo su nombre”, detalló la bailarina.

Tras estos encuentros, sus análisis fueron mandados a México para poder tener otra opinión acerca de su salud y allí es donde se produce el “milagro”, ya que cuando le dan la devolución de los estudios le dicen que no tiene nada. “Por obra de Dios desapareció”, afirma la joven,