Lourdes de Bandana denunció a su ex novio por violencia de género

La cantante describió los episodios en su cuenta de Instagram, donde también mostró las lesiones. Aseguró que varias personas fueron testigos de las agresiones que sufrió en este último tiempo

Lourdes Fernández, conocida por ser integrante del grupo musical «Bandana», denunció este viernes a su expareja por violencia de género. La cantante describió los episodios que sufrió en sus redes sociales, donde también mostró las lesiones en su cuerpo.

«Todos en el edificio escucharon. Según él, gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa, DENUNCIEN, no tengan miedo«, escribió la intérprete debajo de un video grabado en selfie, donde se pueden ver los moretones en su cara.

Además de los golpes físicos, la artista también enumeró otros abusos por parte de esta persona. «Me filmó sin que yo sepa. Me sacaba fotos desnuda sin mi consentimiento. Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas porque ‘me emborrachaba’. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele«, expresó.

Este posteo generó extrema preocupación entre sus seguidores y sus familiares. Horas después de que la denuncia se hiciera pública, Mabel, madre de Lourdes, habló del drama que atraviesa su hija. «Me sorprendió totalmente la foto, no me sorprendió la situación porque esto era un final anunciado«, dijo la mujer en diálogo con A la Tarde.

Sobre la relación de su hija con Leandro, Mabel detalló: «Ella empieza una relación hace dos años, los agarra la pandemia, todo divino, pero después él empezó a tener actitudes que yo veía que no me gustaban, muy controlador. En el último tiempo ya habían dejado de convivir porque habían situaciones de violencia por parte de él, situaciones de hackeo de cuentas, de sacarle el dinero porque él tenía las claves del banco de Lourdes y se la vaciaba«.

La mujer aseguró que Lourdes ya cuenta con un abogado y la denuncia está en la Justicia. «Está muy shockeada, muy triste porque no esperaba esta situación tan violenta. Está con la cara marcada, la pera, le duele un dedo que para mí lo tiene esguinzado… La golpeó con saña», remarcó.