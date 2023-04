Los picantes dichos de Luli Fernández tras su salida de Socios del espectáculo

Luli Fernández cerró un ciclo como panelista de Socios del espectáculo. Ayer fue su último programa en el ciclo de El trece y sobre el final de la emisión, sus compañeros le brindaron un momento para despedirse. «La pasé bárbaro. Lo importante es poder irse bien de los lugares. Me divertí un montón, me desintoxiqué de un montón de gente alrededor que a veces uno piensa que son amigos y demás. Hubo mucho ofendido pero salí bastante airosa» apuntó filosa contra otras figuras del medio y agregó «son experiencias que sirven como para ir quedándose con menos y mejores personas alrededor». Respecto a su desempeño en el programa, la modelo aseguró «traté de estar a la altura, me re dediqué. Lo hice con mucha entrega y mucha responsabilidad», y reflexionó «es un trabajo muy difícil. Aprendí un montón de todos. La verdad es que me llevo un montón de amigos». Finalmente, contó qué es lo que espera de aquí en más para su carrera profesional «yo quiero conducir, lo he hecho en otras oportunidades. Por eso sabía que el período del panel tenía un principio y un fin. Sé que va a surgir lo mejor cuando tenga que surgir» y cerró: «Quiero disfrutar más de mi hijo, de mi familia. Teniendo la dicha de poder hacerlo me parece que es una bendición enorme».