Los motivos por los que no se tomaron medidas con el masculino que desmayó a otro fuera del local Toscana

(Por Ciudad Noticias): Luego de que la policía emitiera un parte de prensa tras lo sucedido el sábado por la madrugada en el local Toscana de Pigüé, muchos fueron los que se preguntaron los motivos por los que la fuerza de la bonaerense no dio a conocer los nombres de los agresores.

Yrusta Javier, es la persona que el pasado fin de semana, fue víctima de una golpiza lo que le provocó el desmayo en plena avenida Casey.

Del parte de prensa policial, se desprende: “Se lleva a conocimiento a la población, que con motivo de una pelea acontecida fuera del local nocturno denominado pizzería TOSCANA, ubicada en zona céntrica de esta ciudad de Pigüé, personal policial de dicha ciudad inicio actuaciones judiciales de oficio tras haber tomado conocimiento a través de videos que circulan en redes sociales. De la investigación llevada a cabo por la Policía de Pigüé, se logró determinar que dicha pelea sucedió en horas de la madrugada del día 14 de septiembre del corriente, lográndose establecer que la víctima fue atendida en el nosocomio local, siendo identificada como YRUSTA JAVIER residente en el medio, y tras practicarle tomografía computada se retira por sus medios del Hospital Municipal local a las 08:40 horas. Así mismo se logró determinar la identidad de los agresores, también residentes en el medio, quienes fueron puestos a disposición de la justicia.

Paralelamente se labraron actuaciones contravencionales a la pizzería en cuestión, las que culminaron en la CLAUSURA preventiva de la misma”, dice el parte de prensa policial.

Es decir que, el damnificado al no haber efectuado una denuncia contra su agresor, no quedó registrado de forma oficial en la Comisaría de la ciudad de Pigüé y esto hace que no se puedan dar a conocer los nombres y apellidos de los involucrados. También se pudo haber actuado de oficio que vaya por otra vía legal, pero el informe médico indicaba que no se registraron lesiones lo que deriva en la intervención del Juzgado de Paz y con tan solo una contravención.