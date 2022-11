Los motivos por los que Dua Lipa no estará en la ceremonia de inauguración de Qatar 2022

El nombre de la artista británica figuraba en una de las listas que se presentarían el 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt.

A días del inicio del mundial de Qatar 2022, todavía no están confirmadas las figuras que se presentarán en la ceremonia inaugural que se celebrará en el Estadio Al Bayt. Sin embargo, a raíz de una lista que se había filtrado trascendieron varios nombres, entre los que se destacaba el de Dua Lipa. Y aunque muchos fanáticos se ilusionaron, la artista británica salió a desmentir la información con un contundente comunicado.

«Hay muchas especulaciones sobre mi presentación en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol Qatar 2022. No voy a presentarme y no he tenido ninguna negociación para hacerlo», comenzó la intérprete de Levitating y One Kiss. Y continuó: «Estaré animando a Inglaterra desde lejos. Estoy deseando visitar Qatar cuando haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol».

Hasta el momento el único confirmado es Jung Kook, miembro de la exitosa banda BTS. «Estamos orgullos de anunciar que Jung Kook es parte del soundtrack de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y que actuará en la ceremonia de apertura del Mundial. Manténganse atentos», fue el mensaje que difundieron desde la cuenta oficial de la agrupación de K-Pop.

Cabe recordar que hace meses se venía rumoreando que podría presentarse la banda completa. Sin embargo, hace pocas semanas anunciaron que se tomarán un descanso de la música por dos años ya que deben cumplir con servicio militar obligatorio de Corea del Norte, que puede realizarse entre los 18 y 28 años, pero como Jung Kook es uno de los más jóvenes, cuenta con el tiempo a su favor.

Por otra parte, los otros artistas que podrían presentarse en el mundial son Black Eyed Peas, Jason Derulo, J Balvin, Robbie Williams y Shakira, quien ya formó parte de la ceremonia inaugural de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y de presentarse en Qatar rompería un récord. También se sumarían Trinidad Cardona, Davido y Aisha, quienes interpretan «Hayya Hayya» (Mejor Juntos), una de las canciones que forma parte de la playlist oficial del evento deportivo.

«Como parte de la estrategia musical renovada de la FIFA, la banda sonora compuesta por varias canciones acercará a los fanáticos apasionados al espíritu de la Copa Mundial de la FIFA como nunca antes», señaló en abril pasado la directora comercial de la FIFA, Kay Madati, quien destacó la importancia de reunir voces de América, África y Medio Oriente. (NA)