Los motivos de la dramática crisis de pareja que atraviesan Fátima Florez y Norberto Marcos

Definitivamente este no es el año de Fátima Florez. Comenzó el 2023 en medio de discusiones con Moria Casan por las imitaciones que la cómica hacia de la diva en su espectáculo teatral. Luego, recibió una carta documento de la internacional Metro Goldwyn Mayer por plagio y ahora es inminente su separación de Norberto Marcos.

La pareja llevaba 22 años juntos y además de una relación afectiva, mantenían un vínculo laboral y es justamente ahí donde estaría el foco de los problemas que terminaron con la ruptura. Él era su productor y manejaba sus proyectos de trabajo, hasta que ella dijo ‘basta’.

«Norberto quería que Fátima sea parte de un programa que está por salir al aire, LOL, con la conducción de Susana Giménez y ella se negó. Él veía una oportunidad de expansión laboral internacional, ya que saldría en la plataforma Amazon Prime» informaron en Socios del espectáculo.

Además «Otro de los temas que generó tensión es que ella no maneja el dinero, desconoce los ingresos que tiene y ha llegado a preguntar si le alcanzaba la plata para gastos módicos» revelaron. Si bien esto no sería algo nuevo en la pareja, ella se cansó y a él no le gustó nada esa independencia. El rejunte de todo esto, sería lo que ocasionó la profunda crisis.