Los excéntricos pedidos de Alex y Charlotte Caniggia para estar en el Bailando

Poco a poco se van confirmando los participantes para el Bailando 2020 y con ellos los primeros pedidos para la producción.

Falta cada vez menos para que Marcelo Tinelli inicie nuevamente con el Bailando por un Sueño de este año. Las primeras figuras van siendo confirmadas y con ellas llega una mochila de excéntricos pedidos para la producción.

En esta oportunidad, unos de los primeros confirmados son Alex y Charlotte Caniggia. Por ahora solo se sabe que bailaran por separado y se reveló una lista de pedidos para los camerinos personales.

Por el lado de Alex, para estar en el Bailando pidió el mismo hacer un casting para elegir quien será su compañera de baile y dejó en claro que quiere sandwiches de miga a toda hora en su camarín personal.

Mientras tanto, para estar en el Bailando, Charlotte pidió sushi, champagne y gelatina. Además ambos pidieron servicio de remisería para llegar a los ensayos, estudio y demás traslados, algo que se les fue negado.

Luego de que se confirmara la presencia de ambos jóvenes en el Bailando, su papá Claudio Paul y Sofía Bonelli dieron su opinión al respecto: “Ojalá que lo ganen. Se lo merecen. Charlotte es mi favorita. La va a romper. Es mi favorita”. “Charlotte merecía ganar el año pasado. Este año lo gana”, fue otro mensaje del ex futbolista.

A pesar de la buena onda del “Pájaro”, Alex no tuvo buenas palabras para el al ser consultado sobre la relación padre e hijo: “No hablo, nada. Si el día de mañana, bueno… se da. Y si no se da, no se da. Siempre positivo, nunca impositivo. Todas las familias son un mundo aparte. No me llamó y yo no lo llamaría”, dijo luego de firmar contrato para el Bailando.