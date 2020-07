Los certificados que favorecen a los policías, los audios que comprometen al delegado Agosta, Fuhr, Director del Hospital y al Comisario de Saavedra

Cuando todos apuntaban a los efectivos de la policía que prestaron servicio en el AMBA, en las últimas horas, Ciudad Noticias, pudo hacerse de material exclusivo, donde si bien algunos daban a entender que los certificados eran truchos, aquí te mostramos las copias de los originales y además, audios comprometedores hacia las figuras del delegado Hugo Agosta, del director del Hospital Municipal de Saavedra, Leandro Fuhr y del Comisario local, Gustavo Gallego.

Los puntos que hay que dejar claros que favorecen a los efectivos con COVID-19, y los audios que comprometen a las autoridades locales. Ya sea, delegado, director del nosocomio, como comisario.

Con fecha del 25 de junio, los tres certificados, indicaban, “NO PRESENTA SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID-19. DEBE REALIZAR AISLAMIENTO PREVENTIVO EN SU DOMICILIO HASTA EL 4 DE JULIO DE 2020”.

EL DIAGNOSTICO, FUE DADO POR EL COMISARIO INSPECTOR, ORLANDO CABRERA, (M.N-62.862), DELEGACIÓN SANIDAD DE MORÓN.

AQUÍ, LOS TRES CERTIFICADOS DONDE ORDENABA EL PROFESIONAL, QUE LOS EFECTIVOS, CUMPLIERAN CON EL AISLAMIENTO HASTA EL 4 DE JULIO

Es verdad que a los efectivos luego del 4 de julio se los vio en la calle, pero hasta ese entonces, habían cumplido con lo que se les recomendó desde el AMBA

EL DATO PREOCUPANTE:

La madre de uno de los uniformados, tuvo que llamar al delegado Hugo Agosta, porque desde que llegaron del AMBA a la localidad de SAAVEDRA, ningún funcionario de la salud se les acercó para ver qué estado presentaban.

Es más, ni bien arribaron a nuestra localidad, tendría que haber sido el propio Director del Hospital, el Dr. Leandro Fuhr quien los esperara y les diera un diagnóstico, pero no, fue la policía que los recibió y les preguntaron hasta cuando tenían que estar aislados:

“Nosotros con los únicos que tuvimos contacto, fue con los tres policías que nos atendieron en la entrada y ellos mismos nos preguntaron hasta cuándo teníamos que hacer cuarentena nosotros, con qué orden veníamos. Y nosotros les dejamos bien en claro que era hasta el 4 de julio”, sentenció uno de los uniformados en un audio con el que se comunicaba con alguien cercano y al que pudimos acceder.

Sobre el director del hospital, el mismo efectivo le manifestó a esa persona cercana:

“Recién se preocupó por nosotros porque mi vieja lo llamó y le dijo si nos podía ver aunque sea y ahí fue cuando nos llamó el miércoles 1 de Julio, preguntándonos cómo estábamos, el jueves nos preguntó si nos podía venir a ver, nos vino a ver y nos preguntó a nosotros que nos parecía”, expresó alguien de su entorno el uniformado.

El audio de la madre del mismo efectivo con el delegado Hugo Agosta:

“Hola Hugo, ¿cómo estás?…Te estuve llamando pero no me daba el teléfono. Vos sabes que los chicos llegaron de Buenos Aires el jueves, pero bueno, no, yo te quería avisar nada más que nadie los llamó ni siquiera para saber cómo están. Ni siquiera Fuhr, nadie. Qué se yo!… Viste que allá es una zona bastante complicada. No sé si habrá llamado a los otros chicos que también vinieron.

Yo quería saber si por ahí podían llamarlos alguien del Hospital o algo para hacerles un seguimiento. No sé, digo, por ahí podes decirlo vos”, relató la madre del joven en el audio con el que se dirigió al Delegado Municipal, Hugo Agosta.

La respuesta de Agosta que demuestra la desorganización en medio de una pandemia, y la falta de dialogo entre las distintas áreas;

“Mirá, la verdad que me sorprende lo que decís. No, no tenía idea. Lo que corresponde cada vez que llegan los chicos, se les avisa, se les da todos los datos desde el puesto de control al director del Hospital y desde el Hospital, tienen que hacerlo periódicamente que es, cada uno o cada dos días el llamado a cada uno, como fue la otra vez.

La verdad que me sorprende lo que decías, es algo que ya lo voy a estar llamando y mañana lo voy a hablar con él porque es un verdadero disparate. Es lo único que tiene que hacer, no tenemos otras personas en cuarentena en éste momento”, dijo Agosta a la madre que se había comunicado muy preocupada por la falta de atención por parte de las autoridades.

Lo que les aconsejó el Director del Hospital a los uniformados:

EL Dr. y director del Hospital, Leandro Fuhr, no solo que ni les tomó la temperatura, sino que además, les dijo que a partir de 4 de Julio, podían decidir qué hacer.

Ahí es cuando los chicos tomaron la decisión de moverse y cortar el aislamiento, ya que el profesional, no les dio una recomendación estricta.

Está más que claro que si Fuhr, hubiese puesto en marcha el protocolo, el aislamiento no se hubiera roto jamás, debido a que los hoy infectados por el virus del COVID-19, interpretaron el levantamiento del aislamiento según los dichos del médico.

Motivo por el que se les inicia sumario administrativo y se les aplica el Art- 205 del CP:

El mismo 4 de Julio, cuando ya se había cumplido con el aislamiento, cada uno, retornó a sus hogares y ahí, cae el Comisario Local, y al no encontrarlos, les hace un sumario administrativo y les aplica el Art 205 del Código Penal.

La madre de uno de los uniformados, se comunicó con el delgado, para pedirle que les hagan el hisopado, y no recibió respuesta favorable.

“Mi vieja el primer día que llegamos, le mandó mensajes al delegado Hugo Agosta, pidiéndole, que nos hagan un hisopado a lo cual no recibimos respuestas. Ni el visto nos clavó, nada”.Dijo otro de los efectivos.

No hay dudas que fallaron todos. Desde el delegado Municipal Hugo Agosta, hasta el Director del Hospital, el Dr. Leandro Fuhr, como asì también, el Comisario de la 2da Saavedra, Gustavo Gallego.

Todos dejaron a la buena de Dios, a los hoy, contagiados con COVID-19, y nunca, pasaron por los protocolos que tanto el intendente Notararigo, como el Secretario de Salud, Guillermo Tizòn, aseguraban que se respetaba de manera transparente.

No solo està la salud de por medio de los jóvenes policías, sino que tambien, la de sus familiares, amigos, pero ademas, sus trabajos, ya que fueron sancionados con sumario administrativo.

Desde el ejecutivo, se hizo todo mal hasta aquí, si el intendente quiere que la gente vuelva a confiar, algo que serà dificil, deberà pedir al menos, la renuncia de algunos funcionarios.

Agosta, el director del nosocomio local, y el traslado del comisario por aplicar claramente el abuso de autoridad sobre los efectivos.

Más allá de todas las fallas del oficialismo, la mentira por parte de la mayoría de los funcionarios, sigue siendo descarada, ya que el delegado Hugo Agosta, dijo que el certificado de los efectivos no eran válidos, sin embargo, eso fue después de todo lo sucedido. Y aquí, están con número de matrícula del profesional de Moròn, como con el diagnostico.

Si Notararigo no reconoce èstos graves errores que llevò a tener cuatro personas con coronavirus y 39 aislados, su relaciòN con la gente del distrito, se quebrarà definitivamente, por eso debe dejar su soberbia y correr de los cargos a los responsables de èste desastre que afortunadamente hasta el momento, no ocasionò víctimas fatales.