Los Bomberos Voluntarios de Pigüé piden cuidar el Monumento al Bombero tras sufrir daños

(Por Ciudad Noticias): La Asociación Voluntaria de Bomberos de Pigüé expresó su preocupación por los daños registrados en el Monumento al Bombero, un espacio que representa un sentido homenaje a quienes desempeñan esta tarea con compromiso, vocación de servicio y entrega permanente a la comunidad.

Desde la institución remarcaron el valor especial que tiene este monumento, al considerar que simboliza el reconocimiento a todos los bomberos que, de manera incondicional, están presentes cada vez que la comunidad los necesita.

Ante los deterioros observados, señalaron que próximamente se llevarán adelante trabajos para reparar el monumento y recuperar su aspecto original. Al mismo tiempo, hicieron un llamado a la comunidad para colaborar con su conservación y evitar nuevas acciones que puedan dañarlo.

“Conservarlo en buenas condiciones es responsabilidad de todos”, remarcaron desde la Asociación, al destacar que los espacios públicos que forman parte de la identidad de una comunidad requieren del compromiso colectivo para mantenerse en buenas condiciones.

Finalmente, desde Bomberos Voluntarios de Pigüé convocaron a vecinos y visitantes a cuidar y respetar el monumento, entendiendo que se trata de un patrimonio que pertenece a todos y que representa los valores de solidaridad, compromiso y servicio que identifican a la institución.