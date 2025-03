«Los bomberos de White no mienten»

Lo dijo Sebastián Margoni, del grupo amigos de White. Señaló que debieron romper una alcantarilla para desagotar el agua de la ciudad, y responsabiliza al municipio bahiense por la falta de limpieza

En los medios, se indicó que bomberos y vecinos de Ingeniero White debieron romper una alcantarilla para permitir el desagote del agua, luego de la inundación.

Por ello, responsabilizan al Municipio por no tener los desagotes adecuados en estas situaciones.

«La mentira del intendente (Susbielles) es que la alcantarilla que rompieron no llevaba el agua que nos tuvo un día tapados» dijo Sebastián Margoni, integrante del grupo amigos de White.

«Este grupo es apolitico, trabajamos en infraestructura tratando de mejorar, y dos de los bomberos que estuvieron en la rotura de esas alcantarillas están con nosotros, los bomberos no mienten» precisó.

Dijo que ya en una inundación de 2003, para desagotar el agua a los vecinos de bulevar y saladero, tuvieron que romper una ruta.

«Y ahora tuvieron que hacer lo mismo, y fíjate que los vecinos pasan dos veces por esta situación por una negligencia política. Las empresas (del puerto) tapan la costa y los canales quedan por debajo, con un mantenimiento que no es bueno».

Al respecto, marcó que por este tema han discutido con la delegada de White, Lucía Belaustegui, y que los cuatro empleados de la delegación mas no pueden hacer porque son pocos.

«EL PUERTO ESTABA SECO Y LOS WHITENSES TENÍAMOS EL AGUA A LA CINTURA, O AL PECHO»

Indicó que «la inundación hasta las 16 era grande, pero cuando dejó de llover, se inundó 60 cm mas del agua que venía».

Y continuó: «le echo la culpa a los que hicieron que Bahía crezca, pero hicieron de White una villa portuaria que no se parece en nada a Puerto Madero. Tendríamos que haber tenido un trabajo más grande respecto a lo hídrico, la calle del ferrocarril tiene pendiente al mar pero el agua llega al puerto y no corre al mar. El puerto estaba seco y los whitenses teníamos el agua a la cintura o al pecho».

«HAY MUCHO PARTICULAR QUE, DE CORAZÓN, NOS DA UNA MANO»

«Acá el agua nos niveló a todos, todos perdimos lo poco o mucho que teníamos, es una zona de guerra, muy triste lo que se ve. Sé que hay mucha gente desaparecida y que perdio la vida, agradecemos a la gente que quiere dar la ayuda que tiene, hay gente organizada y tenés mucho particular que, de corazón, nos viene a dar una mano».

Manifestó que en el caso de White están llegando donaciones, y que los clubes de barrio están entregando.

«Se está repartiendo mucho, a pesar que en White no hay una gran logística. Yo por ejemplo me acerqué a la delegación para hacer un padrón de gente necesitada por cuadra y no me dieron bolilla».

Por último, agradeció también a los vecinos pringlenses.

«También agradecido a Pringles, entiendo mucho lo que están haciendo por Bahía, todo lo que quieran acercar a White lo puedo hacer llegar a un centro de distribución seguro y que llegue a la gente que lo precisa» cerró.

Pringles soccer game

ROGELIO GÓMEZ – EL ORDEN