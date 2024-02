Los bombazos de Wanda Nara: sacó tema nuevo y habló de su vínculo con L-Gante

Wanda Nara viajó a Argentina para la presentación oficial de su segunda canción ‘O bicho vai pegar’, que se estrenó este jueves a las 18 horas. El videoclip fue filmado en la favela de Brasil y los fanáticos de su primer track, titulado ‘Bad Bitch’, esperaban con ansías el estreno de su segundo tema musical.

🎶 Wanda Nara sacó su segundo tema, “O BICHO VAI PEGAR” Qué les pareció? pic.twitter.com/0AWGFASxay — fefe (@fedeebongiorno) February 1, 2024

Minutos antes del lanzamiento de la segunda canción, producto de su reciente incursión en el mundo de la música, habló con Luis Ventura en ‘A la tarde’ y respondió a las preguntas más picantes.

El periodista le consultó acerca de su vínculo con L-Gante, teniendo en cuenta que él últimamente habló sobre su relación con ella y aseguró que vivieron un romance. Wanda, por su parte, desmintió todo aunque destacó que mantienen un buen trato: «Yo soy una muy buena amiga, a pesar de que me pueden hacer mil cosas, siempre estoy cuando alguien me necesita».

«Lo conocí cuando me contrataron ellos para hacer ‘El último romántico’ que fue el último de los grandes éxitos de Elián y la pase increíble. Pero después todo lo que se empezó a generar, a decir, yo en un momento dije ‘bueno, es mi primer laburo como actriz, está bueno que se crean esta historia porque estamos vendiendo un romance’, pero después cuando empiezan a decir cosas que no son o que no existieron me empieza a molestar» agregó.

Ventura también le consultó sobre el presunto contrato del que se habló en los últimos días, que supuestamente establece que su marido, Mauro Icardi, tendría que pagarle una multa en caso de serle infiel. Ella, se lo tomó con humor y respondió con un chascarrillo: «No, vos sabés que yo soy muy comerciante, le traería yo a las modelos de Victoria Secret» arrojó entre risas y finalizó «confío ciegamente en Mauro».