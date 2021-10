Los Beatles: 5 datos curiosos de “Something”

El 31 de octubre de 1969 se lanzó como single la canción de amor más grande de todos los tiempos.

The Beatles, en sus últimos días.

El final de la carrera de Los Beatles fue amargo en términos personales pero de un esplendor creativo único. Conscientes de que sería su último trabajo, después de que el proyecto Get Back fracasara a principios de 1969, los cuatro aunaron fuerzas y volvieron a convocar a George Martin para darle un cierre a la altura de la revolución cultural que había generado durante los últimos diez años.

En septiembre de 1969, con un pacto de silencio para mantener alejado de los medios su incipiente separación, la banda estrenó Abbey Road, considerado el mejor álbum de su carrera. Entre la coda final del Lado B, “Come Together” y “Here Comes the Sun”, apareció una balada personal, brillante y clásica compuesta por George Harrison. “Something” fue algo distinto, una declaración de amor tan profunda que no podía tener solo una destinataria. La canción era tan buena que el 31 de octubre de 1969 salió como single. Acá te presentamos cinco curiosidades sobre su armado, grabación y trascendencia.

1) No fue escrita para Pattie Boyd

George Harrison comenzó a escribir “Something” con el piano durante un break en las devastadoras sesiones del Álbum Blanco. Pese a estar en pareja con Pattie Boyd, en varias entrevistas negó que su amor por ella interfiriera en la canción y acreditó el estilo de Ray Charles como la principal influencia a la hora de componerla. El primer verso (”Something in the way she moves”) lo tomó de una canción de James Taylor, a quien el sello Apple Records había firmado meses atrás.

Los cuatro Beatles estuvieron presentes en la grabación (algo no tan usual) y el tema pasó por varias versiones con instrumentales más largos hasta llegar a la versión del disco. John Lennon le declaró su amor posteriormente al considerarla “la mejor canción de Abbey Road”.

2) Los Beatles no se juntaron para rodar el clip

Pese a que en el clip promocional de la canción se muestra a los cuatro con sus respectivas esposas, en ningún momento estuvieron juntos para filmar. En un momento tenso en su relación, cada pareja fue individualmente grabada en sus hogares haciendo casi las mismas cosas.

3) La segunda canción más versionada de Los Beatles

Después de “Yesterday”, ocupa el segundo lugar en el podio de las canciones más versionadas de la banda. Entre las más destacadas se encuentra la de Joe Cocker, a quien Harrison le otorgó la canción antes de grabarla con Los Beatles para su segundo álbum (aunque terminó saliendo a la venta dos meses después de “Abbey Road”), la de James Brown como single en 1973 y la conmovedora versión que Paul McCartney ejecutó con un ukulele y junto a Eric Clapton durante el concierto en tributo al guitarrista, a un año de su muerte.

4) La preferida de Frank Sinatra

La Voz se deshizo en elogios con la composición señalándola como “la canción de amor más grande de Lennon y McCartney”. Durante los ‘70 y ‘80 la incluyó usualmente en sus recitales.

5) El reconocimiento merecido para George Harrison

Siempre se habló del tardío florecimiento de George Harrison como compositor (que para Rubber Soul ya estaba firmando temazos) y sus temas nunca competían para ser lanzados como simples. El reconocimiento (tardío) llegó con “Something”, que compartió lado A con “Come Together” en Estados Unidos e Inglaterra. El simple vendió más de 2 millones de copias.