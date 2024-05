LOS AUDACES OUTFITS DE SOL PÉREZ QUE MARCAN TENDENCIA

Nada es casual en la vida y menos los outfits de la bella Sol Pérez en G.H. Los impactantes looks y jugadas transformaciones de Sol para cada programa del debate parecen indicar que ya lo vimos todo, pero la panelista siempre tiene un as bajo la manga y logra sorprender.

De la mano del asesor de imagen Alan Elizalde y el peinador Camilo Duranm, en las últimas horas estrenó una nueva apuesta que fue furor: A través de sus historias de Instagram, la ex chica del clima se mostró con un jugado blazer negro entallado con aberturas cut out en los laterales del vientre. ¿El detalle? Lo usó a modo de vestido, sin pantalones ni falda y directamente sobre la piel, dejando así a relucir el escote gracias al pronunciado cuello en V de la prenda.

Siempre atentos a cada detalle de su look, sus estilistas documentaron la impactante apuesta y la compartieron en sus perfiles de Instagram, donde sus seguidores no tardaron en aparecer para dejar sus opiniones. “Qué divinura”, “Preciosa”, “No puede estar más hermosa” y “Qué pelazo”, son algunos de los elogios que le dejaron a la mediática y a su glam team, que con cada nueva aparición en la TV redoblan la apuesta.

Yo trabajo con Alan y Camilo. Alan me maquilla, Camilo me peina, pero más allá de eso, ellos se encargan de seleccionar qué es lo que va para cada día. Nosotros tenemos ya todos los looks en el canal y a lo que hacemos le decimos ´abrir valija´. Nos fijamos qué es lo que queremos para todos los días de esa semana y vamos programando”, afirmó feliz.

